من المطرية وجابت 50% بالثانوية.. ما لا يعرفه الكثير عن سوزي الأردنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر سوزي الأردنية من داخل منزلها بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد تقديم عدد من البلاغات ضدها.

بلاغات ضد البلوجر سوزى الأردنية

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية عدد من البلاغات ضد البلوجر سوزى الأردنية بسبب المحتوى الذي تبثه عبر التيك توك وعدد من المنصات .

البلوجر سوزى الأردنية

القبض على سوزى الأردنية

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها داخل شقتها بالقاهرة الجديدة وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة، وتوالت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.



وفيما يلي نرصد لكم بعض المعلومات الهامة عن البلوجر سوزي الأردنية :

حصلت على مجموع ٥٠٪؜ بالثانوية العامة

تروج لمنتجات مختلفة مقابل الحصول على ما لا يقل عن ٥٠ ألف جنيه

بدأت الظهور بالسوشيال ميديا منذ ثلاث سنوات .

لدى سوزي شقيقتان احداهن من ذوي الاحتياجات الخاصة وتظهر معها في الفيديوهات.

⁠تحمل سوزي الجنسية الأردنية ولكنها تقيم في منطقة المطرية.

لديها عدد من الأصدقاء داخل الوسط الفني مثل هدى المفتي وهدى الاتربي وهنا الزاهد .