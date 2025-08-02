سوزي الأردنية تواجه الحبس والغرامة بسبب فيديوهات الفجور

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر سوزي الأردنية من داخل شقتها بالقاهرة الجديدة، بعد تقديم عدد من البلاغات ضدها.

عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء

ينص قانون العقوبات المادة 178 بان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو العرض مطبوعات أو صور أو رسومات أو إعلانات أو رموز أو إشارات خادشة للحياء العام.

وتضمنت المادة 269 مكرر من القانون بان يعاقب بالسجن كل من نشر أو أذاع أو وزع صورًا أو تسجيلات لأفعال مخلة أو ذات طبيعة جنسية تخدش الحياء العام ولو لم يكن الهدف منها التربح.

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بلاغات ضد سوزي الأردنية

تلقت الأجهزة الأمنية ، عدد من البلاغات ضد البلوجر سوزى الأردنية بسبب المحتوى الذي تبثه.

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها داخل مسكنها بالقاهرة الجديدة وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة، وتوالت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.