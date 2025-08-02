قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الأرصاد»: لا موجات حارة هذا الأسبوع.. وانخفاض طفيف في درجات الحرارة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن بلاستيك بالخانكة ..صور
بفعل بيانات أمريكية| تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21
عيار 21 يسجل مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس
عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تغلق شارع أيالون في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل
ياسمين الخطيب: سوزي ضحية أهلها والمجتمع رغم ما تقدمه من "قرف"
انتظام صرف معاشات شهر أغسطس 2025
إصابة الإعلامية داليا الخطيب في حادث سير بطريق العلمين وتهشم سيارتها
يورد منتجاته لمطاعم كبرى.. ضبط 2 طن منتجات دواجن فاسدة بمحل في الخانكة
روسيا تعلن إسقاط 93 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صاحبة تريند الشارع اللي وراه ويتابعها 6 ملايين.. سجل سوزي الأردنية الجنائي بعد القبض عليها

سوزي الأردنية - أرشيفية
سوزي الأردنية - أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر سوزي الأردنية من داخل شقتها بالقاهرة الجديدة، بعد تقديم عدد من البلاغات ضدها وفي هذه السطور نرصد لكم معلومات وتفاصيل القضايا التى لاحقتها :
من هي البلوجر سوزي الأردنية
سوزي الأردنية اسمها الحقيقي مريم أيمن تبلغ من العمر 18 عامًا ولديها من الأشقاء اثنين هما مودة ومي من ذوي الاحتياجات الخاصة  ومن سكان منطقة المطرية في القاهرة كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، بحسب ما تنشره عبر حسابها الشخصي.

متابعي سوزي الأردنية 

البلوجر سوزي الأردنية التي يتابعها على منصة تيك توك الشهيرة أكثر من 6 ملايين متابع صدر بحقها حكمًا بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف وكفالة 100 ألف جنيه وهي صاحبة التريند الأشهر الشارع اللى وراه

حبسها في عدد من القضايا 

 حبس سوزي الأردنية 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية والتي تضمنت إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

كما تم اتهامها فى قضية سب والدها على الهواء مباشرة فى إحدى البرامج التلفزيونية وعلى السوشيال ميديا، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم فى التربح من السوشيال ميديا، بالاضافة إلى الاساءة إلى إحدى الشركات

وكانت النيابة العامة بالمطرية أخلت سبيل البلوجر سوزي الأردنية وذلك على خلفية البلاغ الذى قدمته إحدى الشركات ضدها بتهمة الإساءة إلى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث توجهت للتحقيق وظلت 3 أيام قيد التحقيق ثم تم إخلاء سبيلها ما لم تكون متهمة على ذمة قضايا أخرى.

وفى وقت سابق قررت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة شمال القاهرة بالعباسية، إلغاء عقوبة حبس البلوجر سوزي الأردنية سنتين، وتغريمها 300 ألف جنيه على خلفية اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم وإظهارها معها خلال مقاطع فيديو تقوم ببثها على حساباتها الشخصية بقصد التربح من ورائها، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة.

سوزي الأردنية القبض على سوزي الأردنية سوزي الأردنية تثير المتاعبين سوزي الأردنية مباجث الأداب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

محمد شاكر

الباشا تلميذ.. لايف البلوجر محمد شاكر يثير الجدل بعد أنباء القبض عليه

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

الدقيق البلدي

التحفظ على 5 أطنان دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بالمحافظات.. هذه عقوبة الاحتكار

البنك المركزي

كيف يُدير البنك المركزي الأزمات المالية؟ .. المادة 6 تجيب

مخالفة مرورية

لقيادتهم تحت تأثير المخدرات على الطريق الإقليمي.. 8 سائقين يواجهون هذه العقوبة

بالصور

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

بعد القبض عليه .. 6 معلومات لا تعرفها عن «شاكر محظور دلوقت»

بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

مي عمر تستعرض رشاقتها بـ فستان قصير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد