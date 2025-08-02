صاحبة تريند الشارع اللي وراه ويتابعها 6 ملايين.. سجل سوزي الأردنية الجنائي بعد القبض عليها

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر سوزي الأردنية من داخل شقتها بالقاهرة الجديدة، بعد تقديم عدد من البلاغات ضدها وفي هذه السطور نرصد لكم معلومات وتفاصيل القضايا التى لاحقتها :

من هي البلوجر سوزي الأردنية

سوزي الأردنية اسمها الحقيقي مريم أيمن تبلغ من العمر 18 عامًا ولديها من الأشقاء اثنين هما مودة ومي من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن سكان منطقة المطرية في القاهرة كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، بحسب ما تنشره عبر حسابها الشخصي.

متابعي سوزي الأردنية

البلوجر سوزي الأردنية التي يتابعها على منصة تيك توك الشهيرة أكثر من 6 ملايين متابع صدر بحقها حكمًا بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف وكفالة 100 ألف جنيه وهي صاحبة التريند الأشهر الشارع اللى وراه

حبسها في عدد من القضايا

حبس سوزي الأردنية 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية والتي تضمنت إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

كما تم اتهامها فى قضية سب والدها على الهواء مباشرة فى إحدى البرامج التلفزيونية وعلى السوشيال ميديا، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم فى التربح من السوشيال ميديا، بالاضافة إلى الاساءة إلى إحدى الشركات

وكانت النيابة العامة بالمطرية أخلت سبيل البلوجر سوزي الأردنية وذلك على خلفية البلاغ الذى قدمته إحدى الشركات ضدها بتهمة الإساءة إلى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث توجهت للتحقيق وظلت 3 أيام قيد التحقيق ثم تم إخلاء سبيلها ما لم تكون متهمة على ذمة قضايا أخرى.

وفى وقت سابق قررت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة شمال القاهرة بالعباسية، إلغاء عقوبة حبس البلوجر سوزي الأردنية سنتين، وتغريمها 300 ألف جنيه على خلفية اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم وإظهارها معها خلال مقاطع فيديو تقوم ببثها على حساباتها الشخصية بقصد التربح من ورائها، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة.