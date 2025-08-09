قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

اتكسرت 7 قطع.. تفاصيل إصابة شيرين الخطيرة في الركبة

شيرين
شيرين
أحمد إبراهيم

روت الفنانة شيرين تفاصيل إصابتتها في الركبة، والتي تطلبت رعاية صحية لأكثر من 3 شهور، وذلك بعد تعرضها لكسر في مفصل الركبة.

كواليس إصابة شيرين فى ركبتها 

أضافت شيرين خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، والذي يبث عبر شاشة ON، مع الإعلامية منى الشاذلي، أن كواليس إصابتها في الركبة كانت غريبة، حيث إنها سقطت على ركبتها خلال حضورها حفل زفاف ابنة إحدى صديقاتها بالجونة، بعد تعثرها في درجة سلم صغيرة، خلال تجهيزات الفرح.

أشارت إلى أنها أدركت أنها تعرضت للكسر فور سقوطها، ولكنها لم تعلم بخطورة الكسر إلى هذه الدرجة، مضيفة: "أنا وقعت من هنا وقولتلهم بس أنا اتكسرت هاتولي تلج أحطه على رجلي.. ومقولتش أي حاجة تاني غير يا رب، بس يا رب اللي كنت بقولها صوتي سمع في الجونة كلها من شدة الألم"، لافتة إلى أنه قد تم نقلها إلى مستشفى الجونة، ليخبرها الطبيب أنها ستجري عملية جراحية.

أردفت: "لاقيت نفسي قصاد برفيسور كبير، وبيقولي هتبقي كويسة بأمر الله بعد العملية، فضلت اسأله بقى، هرجع امشي عليها تاني؟ طيب انت هتفتح كام سنتيمتر؟ قالي هو ده اللي يهمك؟! انت عندك كسر في صابونة الركبة ومكسورة 7 قطع"، مشيرة إلى أنها قضت 3 أشهر بعد إجراء العملية لا يمكنها الحركة، وكانت فترة قاسية للغاية.

أوضحت أن عدد كبير من الفنانين اهتموا بحالتها الصحية منهم الفنانة منة شلبي، التي تعتبرها بمثابة ابنتها، والتي كانت معها في المستشفى من اللحظات الأولى، مضيفة أنها بعد إفاقتها من العملية وجدت الفنان الكبير محمود حميدة، جالس أمامها على كرسي ليطمئن على صحتها، أضافت: "أول ما فتحت عيني لاقيته قاعد قدامي وبيقولي حمد لله على سلامتك، قولتله أنا آسفة مش هبقى معاك في الفيلم، لأن المفروض كنا بنعمل بروفات سوا لفيلم، لاقيته بيقولي الفيلم مش هيتعمل من غيرك وأنا هفضل جنبك وهغنيلك لو عاوزة المهم تقومي.. كلامه ده طبطب على روحي أوي".

الفنانة شيرين شيرين أعمال شيرين أفلام شيرين منى الشاذلي

