تكريم 12 شخصية.. تفاصيل الدورة 33 من مهرجان القلعة للموسيقي والغناء

تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، لإطلاق فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء والمقام فى الفترة من الجمعة 15 أغسطس حتى السبت 23 أغسطس تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة و شريف فتحى وزير السياحة والآثار.

تفاصيل مهرجان القلعة وتكريم 12 شخصية

وأكد الدكتور علاء عبد السلام أن مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء يجسد رسالة الثقافة المصرية و دار الأوبرا الهادفة إلي نشر قيم الجمال والإبداع بإعتبارها وسيلة للإرتقاء بالوجدان، مشيراً أن الفنون بمختلف صورها وسيلة فاعلة لبناء مجتمع أكثر إلهامًا وتكاملًا

وأوضح أن الفعاليات تمنح الجمهور تجربة فنية فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة في أجواء ساحرة بقلعة صلاح الدين، مشيراً أن الدورة 33 تضم عروضاً متنوعة لنخبة من النجوم والفرق المتفردة كما تكرم 12 شخصية أثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى إلى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة هم الموسيقار هاني شنودة، عازف العود حسين صابر، عازف الإيقاع محسن الصواف، النجم إيهاب توفيق، المهندس ياسر البهواشي رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، محمود عرفات مدير معهد الموسيقى العربية السابق، ضياء الدين قنديل مدير إدارة الخزينة والمدير التنفيذي لصندوق التكافل، المهندس سامر ماضي القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لنظم التطبيقات والدعم الفني والمشرف الفني علي أستوديو المونتاج، خالد العايدي بإدارة الصوت التجهيزات الفنية، حسني عبد المطلب مشرف كهرباء بالإدارة العامة للصيانة، وإسما الراحلين محمد حسنى مدير عام الإعلام الأسبق والمهندس أحمد علي بكر مهندس ديكور بالإدارة المركزية للخدمات الفنية .

حفلات مهرجان القلعة

يشار أن فعاليات الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء تقام علي مسرح المحكى وتبدأ في الثامنة مساءً وهي علي التوالي ( الجمعة 15 أغسطس ) نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا - فريق وسط البلد، ( السبت 16 أغسطس ) الفنان سعيد الأرتيست بمشاركة فصل الإيقاع الشرقى بمركز تنمية المواهب - النجم خالد سليم، ( الأحد 17 أغسطس ) الموسيقار عمرو سليم - الشيخ ياسين التهامى، ( الأثنين 18 أغسطس ) فرقة كايرو كافيه بقيادة الموسيقار على شرف - فرقة دولة كازاخستان - النجم هشام عباس، ( الثلاثاء 19 أغسطس ) فرقة لازونا جيتيرا من كولومبيا - النجم مصطفى حجاج، ( الأربعاء 20 أغسطس ) فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية - النجم إيهاب توفيق، ( الخميس 21 أغسطس ) أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عاطف - النجم علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مجدي الفوي، ( الجمعة 22 أغسطس ) عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز - النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، ( السبت 23 أغسطس ) النجم أحمد جمال - حفل الصوفية والحداثة للموسيقار فتحى سلامة والشيخ محمود التهامى .