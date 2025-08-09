بسبب مدرس.. سر تغيير الفنانة شيرين لاسمها الحقيقي

قالت الفنانة شيرين إنها كانت على علاقة جيدة بالفنانة الراحلة سناء جميل، وكانت تناديها بـ "ماما" بعد أن قدمت معاها عدة أدوار فنية وقامت بدور ابنتها.

أضافت شيرين خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، والذي يبث عبر شاشة ON، مع الإعلامية منى الشاذلي، أن الفنانة سناء جميل كانت تعاني من ضعف في السمع، بسبب مشهد صفع الفنان عمر الشريف، لها في فيلم "بداية ونهاية" والذي أدى إلى مشكلة في طبلة الأذن ظلت تعاني منها.

أشارت إلى أنها الفنانة الوحيدة التي سُمح لها أن تزورها في غرفة العناية المركزة، حيث كان ترفض أن يراها أحد في مرضها، مضيفة: "أنا استأذنت من زوجها الكاتب الصحفي الكبير لويس جريس، وطلبت أزورها، وهي وافقت وقالتله أنا بحبها وعايزاها دي بنتي، ولما ماتت وروحت الكاتدرائية، مكنتش متخيلة إني أشوفها في الصندوق، قعدت أكلمها وكأنها سمعاني".

تغيير اسم شيرين

في سياق آخر، ذكرت الفنانة شيرين إن اسمها الحقيقي "أشجان"، وأنها قررت تغيير اسمها بعد أن عرفت من معلم اللغة العربية خلال سنواتها الأولى بمعهد الباليه، أن اسمها يدل على الحزن الشديد، وبحثت عن اسم يدل على البهجة، واختارت اسم شيرين حينما علمت أنه يعني "الشيء الحلو".

أردفت: "مدرس اللغة العربية كان بيسأل كل واحد عن اسمه وأنا كنت لسة طفلة، وقولتله اسمي أشجان، فضل موقفني طول الحصة، ولما سألته، قالي باباكي زعلان منك عشان كدة سماكي أشجان، قولتله ازاي ده قالي إن معناه جميل، قالي لأ بابا ضحك عليكي.. روحت البيت قولت لبابا لازم تغيرلي اسمي وحكيتله اللي حصل.. قالي اسمك جميل ولو عاوزة تغيريه استني لما تكبري وغيريه انت، وبالفعل غيرته اول ما دخلت مجال التمثيل، والغريب إن في فنانات كتير بيزعلوا لما أقول أنا شيرين، مع إني أول شيرين في الوسط".