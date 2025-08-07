قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
فن وثقافة

مش بنعمل دوشة.. محمد رمضان في أحدث ظهور له

محمد رمضان
محمد رمضان
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، مجموعة صور وفيديوهات من أحدث ظهور له، ولفت الأنظار بإطلالة مميزة.

وعلّق رمضان على المنشور قائلًا: “إحنا مش بس بنعمل دوشة، والله إحنا بنصنع أسطورة”، في رسالة واضحة تؤكد أنه يسعى لصناعة مجد فني حقيقي وليس مجرد إثارة للجدل أو الضجيج الإعلامي.


وكان الفنان محمد رمضان قدم واجب العزاء في الشاب حسام حسن، الذي توفي خلال حفله في الساحل الشمالي، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قال فيه: "بقدم التعازي لأهل حسام وربنا يصبرهم ويشفي المصابين، وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

وأضاف: "طبعًا لما شفت اللي حصل، وقفت الحفلة فورًا ونزلت مع الناس وساعدت في نقل المصابين، وبشكر الجمهور اللي تفهم الموقف، وربنا ألهمنا التصرف الصحيح".

وتابع رمضان حديثه: “زعلان من الناس اللي مش متفهمين واللي بيشمتوا.. في ناس بتقول هيقابل ربنا إزاي، أحب أقولهم هيقابل ربنا شهيد لأنه كان في شغله وبياكل عيش، ولو عندك كلمة حلوة قولها، مش عندك متتكلمش، وقلبي مع والدته وعيلته”.
 

الفنان محمد رمضان

