مش بنعمل دوشة.. محمد رمضان في أحدث ظهور له

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، مجموعة صور وفيديوهات من أحدث ظهور له، ولفت الأنظار بإطلالة مميزة.

وعلّق رمضان على المنشور قائلًا: “إحنا مش بس بنعمل دوشة، والله إحنا بنصنع أسطورة”، في رسالة واضحة تؤكد أنه يسعى لصناعة مجد فني حقيقي وليس مجرد إثارة للجدل أو الضجيج الإعلامي.



وكان الفنان محمد رمضان قدم واجب العزاء في الشاب حسام حسن، الذي توفي خلال حفله في الساحل الشمالي، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قال فيه: "بقدم التعازي لأهل حسام وربنا يصبرهم ويشفي المصابين، وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

وأضاف: "طبعًا لما شفت اللي حصل، وقفت الحفلة فورًا ونزلت مع الناس وساعدت في نقل المصابين، وبشكر الجمهور اللي تفهم الموقف، وربنا ألهمنا التصرف الصحيح".

وتابع رمضان حديثه: “زعلان من الناس اللي مش متفهمين واللي بيشمتوا.. في ناس بتقول هيقابل ربنا إزاي، أحب أقولهم هيقابل ربنا شهيد لأنه كان في شغله وبياكل عيش، ولو عندك كلمة حلوة قولها، مش عندك متتكلمش، وقلبي مع والدته وعيلته”.

