والد ضحية حفل محمد رمضان يرد على الشائعات: “ابني بريء ومكنش بيعمل حاجة غلط”

عبر حسن العفوي، والد الشاب حسام حسن، الذي توفي إثر الحادث المأساوي في حفل الفنان محمد رمضان ببورتو جولف في الساحل الشمالي، عن حزنه الشديد وغضبه من التعليقات المسيئة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادث.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»، أكد أن نجله لم يكن له أي علاقة بالرقص أو التصرفات التي أشيعت عبر السوشيال ميديا، موضحًا أن عمله اقتصر فقط على تجهيز الألعاب النارية المستخدمة خلال الحفل.

وقال والد حسام: “ابني كان راجل وبيصرف على نفسه من أيام الثانوية العامة، وكان الثاني على مدرسته، ودخل كلية التجارة.

زعلان جدًا من اللي بيتقال عنه، لأنه مكنش بيعمل حاجة غلط وكان بيشتغل بكرامة”.