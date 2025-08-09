تهديد لأمن المنطقة.. إيران تعلن رفضها لـ ممر القوقاز المدعوم من ترامب

أعلن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني “علي خامنئي”، أن طهران ترفض مشروع "ممر القوقاز" الذي يحظى بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويهدف إلى ربط أذربيجان بـ جيب ناختشيفان عبر الأراضي الأرمينية.

وقال “ولايتي”، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، إن "تنفيذ هذا المشروع؛ سيعرض أمن منطقة جنوب القوقاز للخطر"، مشددا على أن إيران “ستعمل على ضمان استقرار المنطقة، سواء بالتنسيق مع روسيا أو بدونها”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن بلاده تعتقد أن "روسيا تعارض المشروع أيضًا؛ لدواعٍ استراتيجية".

ويأتي هذا التصريح، بعد يوم واحد من توقيع أرمينيا وأذربيجان اتفاق سلام في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف الاتفاق بـ"التاريخي".

وخلال مراسم التوقيع، أعلن ترامب عن رفع الحظر المفروض على التعاون الدفاعي بين واشنطن وباكو، معرباً عن ثقته في التزام الطرفين بالاتفاق.

من جهته، وصف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الاتفاق، بأنه "نقطة تحول في تاريخ العلاقات بين البلدين".

كما أعلن الزعيمان الأذربيجاني إلهام علييف، والأرميني باشينيان، عن دعمهما لترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام.

وفي سياق متصل، كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، أن ترامب يعتزم توقيع اتفاقيات ثنائية منفصلة مع كل من أرمينيا وأذربيجان تشمل مجالات الطاقة، التكنولوجيا، الاقتصاد، أمن الحدود، البنية التحتية والتجارة.