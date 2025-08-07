إيران تدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الكارثة الإنسانية في غزة

وجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، وإلى وزيري خارجية كل من المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، وتركيا، هاكان فيدان، دعا فيها إلى عقد اجتماع طارئ للمنظمة بهدف مناقشة الأوضاع الكارثية المتفاقمة في قطاع غزة.

وبحسب ما نقلته وكالة مهر للأنباء، شددت الرسالة على ضرورة التباحث حول الأزمة الإنسانية الحادة التي يشهدها القطاع، والاتفاق على آليات تنسيق عاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب دراسة الأبعاد السياسية والقانونية للخطط المعلنة من قبل الاحتلال "الصهيوني" لفرض سيطرة دائمة على غزة.

يأتي هذا التحرك الإيراني في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من منظمات دولية وإنسانية بشأن وقوع مجاعة وشيكة تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال والمرضى، في ظل استمرار الحصار والهجمات.

وكان مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد أعلن، في الأول من أغسطس، أن 1373 فلسطينياً قد قُتلوا منذ 27 مايو الماضي، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار على حشود كانت تنتظر المساعدات الإنسانية في غزة، مما يعكس تصعيداً خطيراً في الانتهاكات ضد المدنيين.