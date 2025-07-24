وزير الزراعة: الرئيس السيسي مُهتم بصغار المزارعين .. هدفنا الاكتفاء الذاتي من العيش .. ومشكلتنا في المياه مش الأرض

وزير الزراعة :

الرئيس السيسي مُهتم بصغار المزارعين.. مشكلتنا في المياه مش الأرض

كشفنا حالات محسوبية وتلاعب في توزيع الأسمدة وتعاملنا معها بحسم

تحديث المعدات الزراعية أسهم في مضاعفة إنتاج القمح

"مستقبل مصر" دعم التوسع الأفقي بالرقعة الزراعية بنسبة 90%

وزارة الزراعة كانت "عجوزة" نعيد هيكلتها.. و85% من الكوادر تغيّرت

هدفنا الاكتفاء الذاتي من العيش وزرعنا 3.1 مليون فدان قمح هذا العام

نزرع 9.5 مليون فدان سنويًا ونتجه لتحقيق 12 مليار دولار صادرات

رغيف العيش المدعم هو الشغل الشاغل لوزيري الزراعة والتموين

المزارعون وردوا 4 ملايين طن من القمح ومصر تزرع 750 ألف فدان من البنجر

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المساحة المقررة لزراعة الأرز هذا العام كانت مليون و50 ألف فدان، إلا أن الزراعات الفعلية تجاوزت ذلك لتصل إلى مليون و800 ألف فدان، مشيرًا إلى أن الزيادة جاءت في معظمها من صغار المزارعين، وهو ما يُعد مخالفة تؤثر على موارد المياه في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر.

وتابع وزير الزراعة، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، : "مشكلتنا مش في الأرض مشكلتنا في المياه لو عندنا مقررات مائية هنزل مصر كلها، وهناك محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير المياه، ونستغل الأمطار في الزراعة".

أوضح وزير الزراعة، أن الدولة تسعى للوصول إلى حلول واقعية ومتوازنة تراعي حقوق المزارعين وظروفهم الاجتماعية، مع ضرورة إصلاح الممارسات الخاطئة في الري، مشددًا على أن المساءلة لا تعني العقاب فقط، بل يجب أن ترافقها ثقافة جديدة لترشيد استخدام المياه، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بصغار المزارعين، وقال: "ما نقدرش نكون قاسيين أوي مع المزارعين بتوعنا، والوزارة تعمل على توفير بدائل وتحفيزات بدلاً من الإجراءات العقابية فقط".

قال علاء فاروق، وزير الزراعة إن التلاعب في توزيع الأسمدة يُعد من أكثر الشكاوى التي ترد إلى الوزارة، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل معها بجدية كاملة عبر تشكيل لجان فورية للتحقيق، وأثبتت بعض الشكاوى صدقها وتم كشف حالات محسوبيات وتلاعب تم القضاء عليها بشكل حاسم.

وأكد وزير الزراعة، أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توزيع الأسمدة في الجمعيات الزراعية، ويتم إحالة أي حالة مخالفة مباشرة إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا محاولات لإجبار الفلاحين على شراء مبيدات معينة، والوزارة تعمل على القضاء على هذه الممارسات.

ودعا وزير الزراعة، جميع المزارعين إلى عدم ترك كارت الحيازة الزراعية داخل الجمعيات، وأن يحرصوا على عمل الحصر الزراعي بأنفسهم، مؤكدًا أن قواعد صرف الأسمدة للمزارعين هي 3 شكاير لكل فدان منزرع، وأن الدولة لم تُحرك أسعار الأسمدة في منتصف الموسم مطلقًا.

وأوضح وزير الزراعة، أن استهلاك مصر من الأسمدة في الموسم الصيفي يبلغ 1.2 مليون طن، وتم بالفعل صرف الكميات المخصصة لغالبية الأراضي المنزرعة، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة لضمان العدالة في التوزيع ومحاسبة المخالفين.

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إدخال الميكنة الحديثة ساهم في مضاعفة إنتاج القمح، موضحًا أن هناك طفرة في الإنتاج تعود إلى تحديث المعدات الزراعية التي كانت في السابق متهالكة وغير صالحة للاستخدام.

وأضاف وزير الزراعة، أنه تم تحديث المعدات بالتنسيق مع عدد من الجهات، وتم شراء معدات جديدة بأكثر من 500 مليون جنيه بهدف التوسع في استصلاح الأراضي وتوفير بيئة زراعية مناسبة تُسهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

ولفت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أهمية مواصلة دعم المزارعين بالتكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أن هذا التحديث يعزز من كفاءة العمل الزراعي، ويرفع من القدرة التنافسية للقطاع الزراعي على المستويين المحلي والدولي، ونوه بأن الاقتصاد الزراعي القوي يعني دولة قوية، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية تركز على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال التوسع الأفقي والرأسي.

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع "مستقبل مصر" ساهم بنسبة 90% في التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، لافتًا إلى وجود تنسيق تام مع جهاز المشروع ومراكز البحوث الزراعية لتطوير الإنتاج.

وأوضح وزير الزراعة، أن الوزارة تتابع ملف تحويل المنتجات الزراعية إلى قيمة مضافة من خلال التصنيع، مضيفًا: "الفراولة مثلًا عند تصديرها تعود بعائد كبير من العملة الصعبة".

وشدد وزير الزراعة، على أهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية بعد الحصاد، والتي كانت تُهدر، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق الأمن الغذائي وتحويل الفاقد إلى مدخلات إنتاج جديدة، وأشار إلى أن هذا التوجه يدعم المزارع ويعزز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن دور الوزارة هو تقديم الدعم الكامل لتعظيم القيمة الاقتصادية.

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم البدء في إعادة هيكلة الوزارة التي وصفها بأنها كانت "عجوزة"، ولم تتغير كفاءاتها منذ سنوات، موضحًا أن 85% من كبار السن لم يعودوا موجودين الآن، وتم إدخال كوادر شابة مع الاحتفاظ بالخبرات.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه أصدر أكثر من 55 قرارًا وزاريًا لتنظيم العمل وتحسين الأداء، وقال: "نطلع على الشكاوى بشكل مستمر ونركز على الإنتاجية، وتطوير البذور، والاستنباط، والبحث العلمي".

وشدد وزير الزراعة، على أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي، وزيادة الحقول الإرشادية، والعمل على تحسين الإرشاد الزراعي، خاصة لصغار المزارعين الذين يعملون بالفطرة، متابعا: "عندنا مشكلة إدارة موارد ولابد من تغيير الثقافة وهو جزء من إدارة الموارد، هناك عوامل تؤدي لأن يكون المواطن حريص على الدعم الذي تقدمه الدولة له، نزيد 2.5 مليون مواطن كل سنة والمواطن لازم يدير موارده بطريقة صحيحة".

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر زرعت هذا العام 3.1 مليون فدان من القمح، بإنتاجية وصلت إلى 22 أردبًا للفدان، وتم توريد 4 ملايين طن للمطاحن بسعر 2200 جنيه للأردب، موضحًا أن 59% من استهلاك القمح أصبح محليًا.

وأضاف وزير الزراعة "نستورد 40% من القمح ونستهدف خفض النسبة إلى 30%، ونعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف العيش المدعم للأسر الأكثر احتياجًا".

وكشف وزير الزراعة، عن تحقيق طفرة في زراعة البنجر، حيث تمت زراعة 750 ألف فدان هذا العام، وسيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر لأول مرة، مؤكدًا أن البنجر يجب أن يُصنّع خلال 3 إلى 4 أيام من حصاده لضمان الجودة، وشدد على أن زراعة بنجر السكر في أراضي الدلتا "ليست مستحبة" نظرًا لطبيعتها البيئية والتصنيعية.

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاقتصاد الزراعي القوي يعني دولة قوية، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية تركز على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال التوسع الأفقي والرأسي.

وأضاف وزير الزراعة، أن مصر تزرع حاليًا أكثر من 9.5 مليون فدان سنويًا، مع زراعة الفدان مرتين في السنة، ما يعادل 17 مليون فدان فعليًا، باستثناء بعض المحاصيل مثل الموالح، وهو ما ساعد في تحقيق وفرة في الإنتاج والتصدير.

وأوضح وزير الزراعة، أن عائد الصادرات الزراعية ارتفع من 7.8 مليار دولار إلى 9.2 مليار في 2023، و10.7 مليار في 2024، لافتًا إلى أن مصر صدّرت 6 ملايين طن من الخضروات هذا العام، وتتجه لتخطي حاجز 12 مليار دولار من صادرات الحاصلات الزراعية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن مصر أصبحت أكبر دولة مصدّرة للموالح في العالم، متقدمة على دول مثل البرازيل وإسبانيا، بفضل طفرة في الاستثمار الزراعي والاعتماد على المناخ والموارد المتاحة.

قال السيد علاء فاروق وزير الزراعة أن مصر هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج رغيف العيش المدعم .

وأضاف وزير الزراعة أن رغيق العيش المدعم هو الشغل الشاغل لوزيرى الزراعة والتموين ووصلنا إلي زراعة ٥٩ ٪ من استهلاكنا للقمح .



وتابع قائلا : اشترينا معدات بأكثر من 500 مليون جنيه حتي تتوسع في إصلاح الأراضي .

وأكد الوزير أن التلاعب في الأسمدة اكثر شكاوي اتلقاها من المزارعين

أكد علاء فاروق وزير الزراعة أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة فى تصدير الموالح فى العالم.

وأضاف وزير الزراعة نمتلك قطاعا كاملا خاصا بالبحو الوراعية للوصول إلى أعلى كم من المحاصيل .

وتابع وزير الزراعة قائلا : 7.8 مليار دولار حصيلة الخاصلات الزراعية فى عام 2022

ونتعاون لتحويل المحاصيل الزراعية إلى قيمة مضافةوهذا دورنا لدعم المزارع .

وأكد الوزير أن المزارعون وردوا 4 ملايين طن من القمح ووصلنا زراعة 59 % من استهلاكنا من القمح .

وقال الوزير أن مصر تزرع 750 ألف فدان من البنجر وسنحقق الاكتفاء الذاتى قريبا .