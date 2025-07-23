وزير الزراعة: المزارعون وردوا 4 ملايين طن من القمح ومصر تزرع 750 ألف فدان من البنجر

أكد علاء فاروق وزير الزراعة أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة فى تصدير الموالح فى العالم.

وأضاف وزير الزراعة خلال حواره مع الاعلامى شريف عامر فى برنامج يحدث فى مصر على قناة mbc masr نمتلك قطاعا كاملا خاصا بالبحو الوراعية للوصول إلى أعلى كم من المحاصيل .

وتابع وزير الزراعة قائلا : 7.8 مليار دولار حصيلة الخاصلات الزراعية فى عام 2022

ونتعاون لتحويل المحاصيل الزراعية إلى قيمة مضافةوهذا دورنا لدعم المزارع .

وأكد الوزير أن المزارعون وردوا 4 ملايين طن من القمح ووصلنا زراعة 59 % من استهلاكنا من القمح .

وقال الوزير أن مصر تزرع 750 ألف فدان من البنجر وسنحقق الاكتفاء الذاتى قريبا .