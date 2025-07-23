الزراعة تبحث تطوير منظومة تسجيل الأعلاف وتذليل معوقات الشركات

عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية اجتماعا موسعا ضم ممثلين من شركات الأعلاف وإضافات الأعلاف وذلك لبحث سبل تطوير منظومة التسجيل وتذليل العقبات جاء اللقاء في إطار تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بشأن ضرورة التفاعل مع الشركات العاملة في مجال صناعة الأعلاف في مصر وتذليل أي معوقات خلال عملية التسجيل منتجات الأعلاف.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية انه تم عقد اجتماعا موسعا ضم عددًا من ممثلي ومالكي 58 شركة أعلاف وإضافات أعلاف وان هذا الاجتماع جاء تأكيدًا للدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية ممثلا في المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف كجهة فنية وتنظيمية رائدة ، طرح رؤية واضحة تستند إلى تعزيز قنوات التواصل مع الشركات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الأداء.



تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات في إجراءات التسجيل، فقد تم الاتفاق على عدد من الحلول الواقعية والعملية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل، من بينها:

فقد تم تحديد آليات العمل في هذا الاجتماع وتضمنت مايلي

تخصيص مكتب لاستقبال الشركات ثلاثة أيام أسبوعيًا، بالإضافة إلى يومين مخصصين لمقابلة المشرف على إدارة التسجيلات.



تجميع الاستمارات التي تحتاج إلى تعديل وإرسالها مع مندوب من المركز الإقليمي إلى معهد بحوث الإنتاج الحيواني، للعمل على تعديلها أو إنهاء إجراءاتها في نفس اليوم.



كما تم اقتراح إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل شركة، لتسريع إجراءات التسجيل وتحسين التواصل.



ومن جانبه اكد الدكتور محمد الشربيني مدير المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف علي أهمية تبني نهج تفاعلي وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ويعزز من جودة المنتجات المتداولة في السوق المصرية.

واختُتم الاجتماع بالتوافق على ضرورة المتابعة الدورية للمقترحات وتنفيذها، وقياس أثرها الفعلي على أداء منظومة التسجيل، بما يضمن الارتقاء المستمر بجودة العمل والتواصل الفعّال بين المركز والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.