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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الزراعة تستضيف تدريبًا مكثفًا لطلاب الجامعات المصرية

تدريب مكثف
تدريب مكثف
شيماء مجدي

نظمت وزارة الزراعة، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، تدريبا مكثفا لطلاب الجامعات المصرية المختلفة.

جاء ذلك بتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة، لتعزيز الدور المحوري لإعداد كوادر علمية مؤهلة لسوق العمل.

وقد استضاف مركز البحوث الزراعية هذه الفاعلية في معهد بحوث الصحة الحيوانية، لتنفيذ برنامج تدريبي صيفي مكثف لطلبة كليات الطب البيطري بجامعة بدر، والزراعة بجامعة أسوان، والزراعة بجامعة الزقازيق. 

يأتي هذا التدريب ليؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المعهد في إعداد كوادر علمية وبحثية مؤهلة لسوق العمل في مجالات الصحة الحيوانية والزراعة والعلوم المرتبطة بها.

وقد تضمن البرنامج التدريبي سلسلة  من الأنشطة العملية والنظرية، حيث أتيحت للطلاب فرصة للتعرف على أحدث التقنيات والممارسات في تشخيص الأمراض الحيوانية، وتحاليل الاعلاف، وجودة وسلامة الغذاء ذات الأصل الحيواني.

وقد قام خبراء وباحثو المعهد بتقديم محاضرات وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى إشراف مباشر على الطلاب في المعامل المجهزة بأحدث الأجهزة.

يُعد معهد بحوث الصحة الحيوانية ركيزة أساسية في منظومة البحث العلمي الزراعي في مصر، حيث يضطلع بدور حيوي في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض، وتطوير أساليب الوقاية والعلاج، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وتبرز استضافة هذا التدريب الصيفي حرص المعهد على نقل خبراته المتراكمة للأجيال الجديدة من الباحثين والعلماء.

وأكد عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن برامج التدريب التي يقوم بها المركز ومعاهده التابعة “تسهم في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والاحتياجات العملية لسوق العمل، وتؤهل الطلاب للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية في مجالات تخصصهم”.

وقال مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية إن "المعهد يلتزم بتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة تسهم في بناء جيل جديد من المتخصصين القادرين على النهوض بالقطاع الزراعي والحيواني في مصر".

من جانبهم، أعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بالفرصة التي أتيحت لهم، مؤكدين أن التدريب أضاف لهم الكثير من المعارف والخبرات العملية التي ستعود بالنفع عليهم في مسيرتهم التعليمية والمهنية.

وأشار عدد منهم إلى أن التجربة مكنتهم من تطبيق ما درسوه نظريًا في الجامعة على أرض الواقع، والتعرف على التحديات التي تواجه قطاع الصحة الحيوانية في مصر.

وأكدت مدير المعهد أنه يتم السعى  دائما إلى تعزيز أواصر التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتقديم برامج تدريبية وبحثية تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم جهود التنمية الشاملة في مصر.

الزراعة وزارة الزراعة تدريبً الجامعات المصرية

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