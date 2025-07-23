وزير الزراعة : "مستقبل مصر" دعم التوسع الأفقي بالرقعة الزراعية بنسبة 90%

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع "مستقبل مصر" ساهم بنسبة 90% في التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، لافتًا إلى وجود تنسيق تام مع جهاز المشروع ومراكز البحوث الزراعية لتطوير الإنتاج.

وأوضح وزير الزراعة، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الوزارة تتابع ملف تحويل المنتجات الزراعية إلى قيمة مضافة من خلال التصنيع، مضيفًا: "الفراولة مثلًا عند تصديرها تعود بعائد كبير من العملة الصعبة".

وشدد وزير الزراعة، على أهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية بعد الحصاد، والتي كانت تُهدر، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق الأمن الغذائي وتحويل الفاقد إلى مدخلات إنتاج جديدة، وأشار إلى أن هذا التوجه يدعم المزارع ويعزز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن دور الوزارة هو تقديم الدعم الكامل لتعظيم القيمة الاقتصادية لكل محصول.