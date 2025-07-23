وزير الزراعة": هدفنا الاكتفاء الذاتي من العيش وزرعنا 3.1 مليون فدان قمح هذا العام

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر زرعت هذا العام 3.1 مليون فدان من القمح، بإنتاجية وصلت إلى 22 أردبًا للفدان، وتم توريد 4 ملايين طن للمطاحن بسعر 2200 جنيه للأردب، موضحًا أن 59% من استهلاك القمح أصبح محليًا.

وأضاف وزير الزراعة خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، : "نستورد 40% من القمح ونستهدف خفض النسبة إلى 30%، ونعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف العيش المدعم للأسر الأكثر احتياجًا".

وكشف وزير الزراعة، عن تحقيق طفرة في زراعة البنجر، حيث تمت زراعة 750 ألف فدان هذا العام، وسيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر لأول مرة، مؤكدًا أن البنجر يجب أن يُصنّع خلال 3 إلى 4 أيام من حصاده لضمان الجودة، وشدد على أن زراعة بنجر السكر في أراضي الدلتا "ليست مستحبة" نظرًا لطبيعتها البيئية والتصنيعية.