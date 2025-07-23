وزير الزراعة: كشفنا حالات محسوبية وتلاعب في توزيع الأسمدة وتعاملنا معها بحسم

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التلاعب في توزيع الأسمدة يُعد من أكثر الشكاوى التي ترد إلى الوزارة، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل معها بجدية كاملة عبر تشكيل لجان فورية للتحقيق، وأثبتت بعض الشكاوى صدقها وتم كشف حالات محسوبيات وتلاعب تم القضاء عليها بشكل حاسم.

وأكد وزير الزراعة، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توزيع الأسمدة في الجمعيات الزراعية، ويتم إحالة أي حالة مخالفة مباشرة إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا محاولات لإجبار الفلاحين على شراء مبيدات معينة، والوزارة تعمل على القضاء على هذه الممارسات.

ودعا وزير الزراعة، جميع المزارعين إلى عدم ترك كارت الحيازة الزراعية داخل الجمعيات، وأن يحرصوا على عمل الحصر الزراعي بأنفسهم، مؤكدًا أن قواعد صرف الأسمدة للمزارعين هي 3 شكاير لكل فدان منزرع، وأن الدولة لم تُحرك أسعار الأسمدة في منتصف الموسم مطلقًا.

وأوضح وزير الزراعة، أن استهلاك مصر من الأسمدة في الموسم الصيفي يبلغ 1.2 مليون طن، وتم بالفعل صرف الكميات المخصصة لغالبية الأراضي المنزرعة، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة لضمان العدالة في التوزيع ومحاسبة المخالفين.