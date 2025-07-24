بطل تفكر في المشاكل.. داليا مصطفى تنصح متابعيها للعيش بسعادة

وجّهت الفنانة داليا مصطفى، عدة نصائح لمتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام للعيش بسعادة.

ونشرت داليا مصطفى فيديو تضمن عدة نصائح قائلة: “بطل تفكر في المشاكل اللي حصلت لك في الماضي، لأنه الحاجة اللي ممكن تستفيدها من الماضي إنك تتعلم منه”.

وتابعت متحدثة عن ما يخص القلق وقالت: “معظم الدكاترة النفسيين، اكتشفوا أن القلق من اللي ممكن يحصل في المستقبل أوهام ”.



واختتمت كلامها: “متخليش سعادتك تتوقف على الآخرين، أبسط نفسك، وأعمل اللي يسعدك”.

أعمال داليا مصطفى

والجدير بالذكر أن داليا مصطفى قد أعلنت عن استعدادها لتصوير مسلسل “حق ضايع” بعد توقيعها للعقد بشكل رسمي.

ومن ناحية أخرى تعمل أيضا على مسلسل “روج أسود” الذي يسلط الضوء على قصص حقيقية تخص المطلقات، تشارك فيه البطولة مع رانيا يوسف، مي سليم، لقاء الخميسي وفرح الزاهد