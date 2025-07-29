سريعة وسهلة .. طريقة عمل السينابون الكداب بالعيش الفينو

لجأت ربات البيوت لحيل ذكية لتحضير وصفات شهية بميزانية بسيطة، وكان أبرزها ما يُعرف بـ«السينابون الكداب» باستخدام عيش الفينو، وهي وصفة مبتكرة أعادت تقديم مذاق السينابون الشهير بطريقة اقتصادية وسهلة.

وفي هذا السياق، كشفت الشيف نجلاء الشرشابي، عبر برنامجها على قناة «CBC سفرة»، عن طريقة مبتكرة لتحضير السينابون في المنزل دون الحاجة لعجينة خاصة، باستخدام مكونات متوفرة في كل بيت، أبرزها الفينو الطازج.

طريقة عمل السينابون بالعيش الفينو

طريقة عمل السينابون بالعيش الفينو

المكونات:

أرغفة فينو مقطعة شرائح.

2 بيضة + 2 باكيت فانيليا.

نصف كوب سكر + نصف كوب لبن بودرة + نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة قرفة ناعمة.

ماء حسب الحاجة.

للتزيين: جبنة كريمي + لبن مكثف محلى.

طريقة عمل السينابون بالعيش الفينو

طريقة التحضير:

ـ تُقطع أرغفة الفينو إلى شرائح وتُرص في صينية.

ـ يمزج البيض مع الفانيليا، والسكر، واللبن البودرة، والزيت، والقرفة، ويُضاف الماء تدريجيًا حتى يتكون خليط متجانس.

ـ يُسكب الخليط على شرائح الفينو وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تكتسب اللون الذهبي.

ـ يُخلط الجبن الكريمي مع اللبن المكثف ليكوّن صوص التزيين، ويُسكب على السينابون فور خروجه من الفرن.

طريقة عمل السينابون بالعيش الفينو

ملاحظات هامة لتحضير السينابون بالعيش لفين

ـ يُنصح باستخدام فينو طازج للحصول على أفضل نتيجة.

ـ هذه الوصفة اقتصادية وسهلة ولا تحتاج لمهارات خبز معقدة.

ـ يمكن إضافة مكسرات أو صوص شوكولاتة حسب الرغبة.