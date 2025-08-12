الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

واصل سعر الدولار التراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، في البنوك العاملةفي مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 12-8-2025، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار في بنك نكست 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك البركة 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك مصر 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع

