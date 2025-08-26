مع تعنت مستمر.. قوافل المساعدات الإنسانية المصرية تتدفق إلى قطاع غزة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أوضح مراسلها أن القافلة الثالثة والعشرين من المساعدات الإنسانية المصرية تنطلق إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال إن القافلة تضم شاحنات محملة بالوقود، وسلالًا من المواد الغذائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية.

وأضاف أنه بالرغم من تدفق المساعدات، فإن ما يدخل فعليًا لا يغطي سوى أقل من 15% من احتياجات القطاع اليومية، كما تمنع السلطات الإسرائيلية آلاف الشاحنات الموجودة على الجانب المصري من الدخول وتفرض قيودًا على نوعية المواد المسموح بها، ما يعكس حجم التعقيدات المفروضة على الإغاثة الإنسانية.