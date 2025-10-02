تحسين الأسطل: الاحتلال دمر 70% من منازل غزة لتكون غير قابلة للحياة

أكد الدكتور تحسين الأسطل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني ونائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن أكثر من 70% من منازل المواطنين في القطاع قد دُمّرت بشكل كامل، الأمر الذي جعل غزة منطقة غير قابلة للحياة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية يهدف بالأساس إلى تنفيذ المخططات الإسرائيلية الرامية لاقتلاع الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه.

وتابع، أن خطة ترامب التي طُرحت مؤخراً جاءت في إطار شروط تعجيزية، حيث وضعت الشعب الفلسطيني تحت تهديد مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية ومعهما الأمة العربية والإسلامية رحبوا بالخطة من منطلق الحرص على حقن الدماء ووقف المجازر، غير أن الوقائع على الأرض تجعل من الصعب التعاطي معها في ظل استمرار الإبادة الجماعية.

وشدد على أن الموقف العربي، ولا سيما المصري، كان واضحاً في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومنع تهجيره، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفر الضمانات لإدخال المساعدات الإنسانية ومارس ضغوطاً حقيقية للحفاظ على حقوق الفلسطينيين المشروعة.

وأكد، أن مصر تمثل ركيزة أساسية في الجهود العربية والدولية الرامية إلى حماية الشعب الفلسطيني وتثبيت صموده على أرضه.

