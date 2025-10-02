قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
الكاميرا صورتهم.. القبض على شخصين تعاطيا مخدرات أمام مدرسة ببولاق الدكرور
توك شو

أطفال غزة.. بريق الأمل والصمود يجسدون براءة تقاوم الموت والإصرار على الحياة رغم الألم

غزة
غزة
محمد البدوي

يعيش أطفال غزة معاناة تفوق أعمارهم، فهم يكبرون وسط أصوات القصف ورائحة الدمار وغياب الأمان، حُرموا من أبسط حقوق الطفولة: اللعب والتعليم والرعاية الصحية، وأصبح الخوف والقلق جزءًا من يومهم، كثير منهم فقدوا آباءهم أو إخوتهم، ليجدوا أنفسهم في مواجهة الحياة مبكرًا. 

كما تحولت المدارس إلى ملاجئ، والبيوت إلى أنقاض، وأحلامهم الصغيرة تلاشت أمام مشاهد الحرب المستمرة، الجوع ونقص الدواء يزيدان معاناتهم، فيما يظل العالم عاجزًا عن حمايتهم، ورغم ذلك، يظل في عيونهم بريق أمل وصمود، فهم يجسدون براءة تقاوم الموت وإصرارًا على الحياة رغم الألم.

من جانبه؛ أكد الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن ما يتعرض له نشطاء أسطول الصمود من اعتراض واحتجاز يشكّل جريمة قرصنة بحرية تتعارض مع قانون البحار، كما يعدّ جريمة ضد الإنسانية.

وأضاف عبدالعاطي في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية": “سلامنا إلى نشطاء أسطول الحرية الذين يتعرضون للاعتداء ولقرصنة بحرية، هؤلاء ناشطون سلميون جاءوا للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية".

عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة

وأكد أن هذا الاعتداء يعكس عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المعنية عن فرض القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الاعتداء على الناشطين يعتبر اعتداءً على كل حرٍّ في العالم.

حماية الدول لسفنها ومواطنيها

وأوضح رئيس الهيئة أن الحماية الواجبة تتمثل أولًا في حماية الدول لسفنها ومواطنيها الذين يرفعون أعلامها، وثانيًا في تحرك الدول التي لديها مواطنون على متن الأسطول لتقديم الحماية القنصلية لهم، كما دعا إلى تحرّكات شعبية ودولية ضاغطة لضمان الإفراج عن المحتجزين ومنع تكرار الاعتداءات.

حرب الإبادة الجماعية

وأشار عبدالعاطي إلى الرسالة الأساسية التي حملها الأسطول إلى العالم، والمتمثلة في المطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية وجرائم التجويع، ورفع الحصار عن قطاع غزة وتمكين المدنيين من الوصول للمساعدات والاحتياجات الأساسية.

https://www.youtube.com/shorts/uVqe9b1jog4

غزة الاحتلال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

