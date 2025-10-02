أطفال غزة.. بريق الأمل والصمود يجسدون براءة تقاوم الموت والإصرار على الحياة رغم الألم

يعيش أطفال غزة معاناة تفوق أعمارهم، فهم يكبرون وسط أصوات القصف ورائحة الدمار وغياب الأمان، حُرموا من أبسط حقوق الطفولة: اللعب والتعليم والرعاية الصحية، وأصبح الخوف والقلق جزءًا من يومهم، كثير منهم فقدوا آباءهم أو إخوتهم، ليجدوا أنفسهم في مواجهة الحياة مبكرًا.

كما تحولت المدارس إلى ملاجئ، والبيوت إلى أنقاض، وأحلامهم الصغيرة تلاشت أمام مشاهد الحرب المستمرة، الجوع ونقص الدواء يزيدان معاناتهم، فيما يظل العالم عاجزًا عن حمايتهم، ورغم ذلك، يظل في عيونهم بريق أمل وصمود، فهم يجسدون براءة تقاوم الموت وإصرارًا على الحياة رغم الألم.

من جانبه؛ أكد الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن ما يتعرض له نشطاء أسطول الصمود من اعتراض واحتجاز يشكّل جريمة قرصنة بحرية تتعارض مع قانون البحار، كما يعدّ جريمة ضد الإنسانية.

وأضاف عبدالعاطي في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية": “سلامنا إلى نشطاء أسطول الحرية الذين يتعرضون للاعتداء ولقرصنة بحرية، هؤلاء ناشطون سلميون جاءوا للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية".

عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة

وأكد أن هذا الاعتداء يعكس عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المعنية عن فرض القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الاعتداء على الناشطين يعتبر اعتداءً على كل حرٍّ في العالم.

حماية الدول لسفنها ومواطنيها

وأوضح رئيس الهيئة أن الحماية الواجبة تتمثل أولًا في حماية الدول لسفنها ومواطنيها الذين يرفعون أعلامها، وثانيًا في تحرك الدول التي لديها مواطنون على متن الأسطول لتقديم الحماية القنصلية لهم، كما دعا إلى تحرّكات شعبية ودولية ضاغطة لضمان الإفراج عن المحتجزين ومنع تكرار الاعتداءات.

حرب الإبادة الجماعية

وأشار عبدالعاطي إلى الرسالة الأساسية التي حملها الأسطول إلى العالم، والمتمثلة في المطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية وجرائم التجويع، ورفع الحصار عن قطاع غزة وتمكين المدنيين من الوصول للمساعدات والاحتياجات الأساسية.

