رئيس الوزراء: استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار من "إيني" الإيطالية في مصر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
علي مكي

 أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة إيني الإيطالية قررت ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تعكس ثقة الشركة في مناخ الاستثمار بمصر.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعى ، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أنه سيتم تأسيس شركة مشتركة مع إمارة الفجيرة الإماراتية لإنشاء منطقة لوجستية متطورة لتخزين وتداول الزيت الخام على الأراضي المصرية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني في مجالات استراتيجية.

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد