رئيس الوزراء: استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار من "إيني" الإيطالية في مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة إيني الإيطالية قررت ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تعكس ثقة الشركة في مناخ الاستثمار بمصر.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعى ، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أنه سيتم تأسيس شركة مشتركة مع إمارة الفجيرة الإماراتية لإنشاء منطقة لوجستية متطورة لتخزين وتداول الزيت الخام على الأراضي المصرية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني في مجالات استراتيجية.