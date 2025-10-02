مدبولي: يجب إلزام إثيوبيا باتفاقية لتشغيل السد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه نتيجة لمحدودية المياه لا سبيل أمامنا إلا التوسع الرأسي وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" من الضروري إلزام أثيوبيا بأن يكون هناك اتفاقية ملزمة لتشغيل السد الأثيوبي... وإحنا مش ضد تنفيذ مشروعات في إثيوبيا ولكننا متحفظين على الإدارة الأحادية لمثل هذه النوعية من السدود".

وتابع مصطفى مدبولي:" على مدار الأسبوع الماضي السودان تعرضت لفيضانات نتيجة للإدارة الأحادية لإثيوبيا، وتم تصريف المياه بأسلوب أحادي مما أدى إلى حدوث فيضانات في السودان".

وأكمل مصطفى مدبولي :" مصر ليست ضد التنمية في أفريقيا ودول حوض النيل ونقف في هذا الامر بجانب الشعوب الأفريقية بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى ".