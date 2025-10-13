الدقهلية.. استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام بإجمالي 2 طن

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الاطعام باجمالي 2 طن لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية مشيرا أن اجمالي ما تم توزيعه حتى الآن من لحوم خلال عام 2025 بلغ 20 طن، تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الأوقاف بالدقهلية، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه سيتم ايصال حصة اللحوم إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم، وأوضح أن هذه الكمية سيتم توزيعها كما يلي: 500 طن بمركز ومدينة المطرية، 500 طن بمركز ومدينة المنزلة، 500طن بمركز ومدينة الجمالية، 200 طن ميت سلسيل، 300 طن حي غرب المنصورة، وذلك من خلال الإدارات الإجتماعية ووحداتها التابعة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الانسان .