محافظ الدقهلية يوجه بحملة مفاجئة على المخابز.. تحرير 11 محضر نقص وزن في الخبز

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للمتابعة والحوكمة بمكتبه بالتنسيق مع مديرية التموين بشن حملة تفتيش موسعة ومفاجئة على عدد من المخابز بقرى مركز بلقاس ومركز طلخا ، لمتابعة جودة الخبز المدعم وضبط المخالفات.

وضمت اللجنة محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ، والدكتور إسماعيل ترك مديرية التموين ، حيث قامت بالمرور على ما يقرب من 20 مخبزا بالقرى التالية (السماحية الكبرى، الشلطيطة، الشوامي، أبو دشيشة، الخلالة، الستاموني، البلاقسة، إصلاح الغيط الكبير – مركز بلقاس)، و(كفر دميرة الجديد – مركز طلخا) .

وأوضح "المحافظ" أن الحملة أسفرت عن تحرير 11 محضر نقص وزن في رغيف الخبز المدعم وصل النقص في بعض المحاضر إلى 32 جراما بالإضافة إلي محاضر تصرف في كميات الدقيق بالمخالفة للضوابط التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع.

وأكد "مرزوق" أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متابعة يومية لضبط منظومة الخبز والتأكد من وصوله بجودة ووزن كامل للمواطنين، مشددا على أن فرق المتابعة تتحرك ميدانيا فور رصد أي شكوى، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي تلاعب يمس حقوق المواطنين أو المال العام.