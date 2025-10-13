الدقهلية: 308 مخالفات في حملات تموينية مفاجئة وضبط 2 طن منتجات مجهولة المصدر

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لكل أشكال التلاعب والغش، سواء في رغيف الخبز أو السلع التموينية، مشيرا إلى أننا لن نسمح بأي تجاوز يمس صحة وسلامة المواطنين أو يعبث بحقوقهم الأساسية من السلع المدعمة، وتعليمات واضحة ومشددة بتكثيف الرقابة وتغليظ العقوبات على كل من يحاول التلاعب بمنظومة الدعم.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة يوميًا في جميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية، من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق والتأكد من صحة وسلامة الأغذية، مشددًا على أن الرقابة مستمرة على مدار الساعة دون أي تهاون.

وشن تموين الدقهلية برئاسة المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين ، يرافقه عصام المدني، المنسق العام لمديرية التموين، حملات مفاجئة موسعة استهدفت المخابز والأسواق في مختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة شاملة لتشديد الرقابة وحماية حقوق المواطنين من أي محاولات غش أو تلاعب.

أسفرت عن تحرير 238 مخالفة للمخابز البلدية، تحت إشراف ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، وتنوعت هذه المخالفات بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وإنتاج خبز غير مطابق، وغيرها من المخالفات التموينية المتنوعة.

وفيما يتعلق بقطاع الأسواق، تم تحرير 70 مخالفة، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، وتضمنت المخالفات عرض سلع منتهية الصلاحية، وعدم إعلان الأسعار، وعدم وجود فواتير بيع أو شراء، ومخالفات تجارية متنوعة.

وتم ضبط كميات متنوعة من السلع، شملت:100 كيلوجرام دجاج مفروم، 504 أقراص برجر بقري، 300 قرص برجر دجاج، 150 كيلوجرام عدس مجروش، 90 كيلوجرام لحم بالعظم، 105 سمك هارينج مدخن، 15 شكارة فول، 10 شكاير دقيق مجهول المصدر، 10 جِرَاكِن كلور أبيض (غش تجاري)، و1 أسطوانة غاز سعة 12.5 كجم (استخدام في غير الغرض المخصص).

كما تم ضبط السلع التالية بدون فواتير بيع أو شراء: 100 كيلوجرام دجاج مفروم، 504 أقراص برجر بقري، 300 قرص برجر دجاج، 180 زجاجة زيت طعام، و105 سمك هارينج مدخن.