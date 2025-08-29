قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القناة الناقلة ومعلق وموعد مباراة الأهلي و بيراميدز
أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في سبتمبر 2025
أحمد حسن: أتمنى ألا يكون كلام الوزير عن عقود اللاعبين مجرد تصريحات
مابين حرجة وخطيرة .. حدث أمني خطير بغزة وإصابة 9 من جنود الاحتلال
أسرة تووليت وأصدقائه مفاجأة حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة
بعد مقترح تغليظها بسبب التيك توكرز.. ما عقوبة غسل الأموال؟
ختام مهرجان العلمين الجديدة.. كايروكي يدعم القضية الفلسطينية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30-8-2025
اليوم.. الأزهر ينفذ فعاليات يوم السرد القرآني للطلاب داخل مصر وخارجها
ميدو عادل يروي سرّ لقائه بالزعيم عادل إمام «7 ساعات»
حبس شبكة منافية للآداب تستخدم أحد الكافيهات الشهيرة بالعجوزة
الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد البلح الأمهات للجسم

فوائد البلح الامهات للجسم
فوائد البلح الامهات للجسم
رنا عصمت

يحتوي البلح الأمهات على قيمٍ غذائية عالية وهو من أهم المصادر التي تمدّ الجسم بالطاقة والحديد والبروتينات، إذ أن البلح الأمهات يحتوى على عديد من الفيتامينات مثل (A / B / C / H / K )و يحتوي على سعرات حرارية مفيدة وألياف والسكريات والدهون والبروتينات والكالسيوم والماغنيسيوم والفسفور والزنك والبوتاسيوم والصوديوم، إضافة إلى الفيتامينات الهامّة مثل الثيامين، الريبوفلافين، النياسين والفولات، لذلك فإنه ينصح بتناول لفوائده المتعددة.

فوائد البلح الأمهات:

1. يعمل على تعزيز الجهاز الهضمى ويساعد على منع الأمساك.

2. مفيدة لصحة القلب.

3. مفيد للوقاية من الإنيميا.

4. تعزيز وتقوية صحة العظام فهو يساعد فى الوقاية من هشاشة العظام وترققها.

5. يحمى الاسنان من التسوس .

6. مفيد للمرأة الحامل لتعزيز العناصر الغذائية المفيدة للجنين.

7. يعالج حالات التسمم الكحولي عند تناول الجرعات الزائدة من الكحول.

8. يمنع ويحدّ من حدوث الجلطات والأزمات القلبيّة.

9. تحسين صحة المخ و يساعد فى الحماية من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في المخ.

10. يُخلّص الجسم من الخمول ويمنحه النشاط والحيوية.

11. الوقاية من بعض أمراض السرطان .

فوائد البلح الامهات للجسم فوائد البلح الامهات البلح الامهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

ترشيحاتنا

ميدو عادل

ميدو عادل: أقرب حد ليا في الوسط الفني هو الفنان محمود الجندي

الدكتور أسامة حمدي

أستاذ بجامعة هارفارد: العلاج المناعي أحدث تحولا جذريا في مكافحة السرطان

الدكتور عبد المنعم فؤاد

المشرف العام على الرواق الأزهري: مصر عصية على من يحاول الاقتراب منها

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..تحلّ بالصبر

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 .. احمِ طاقتك

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. استمع ثم تحدّث

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد