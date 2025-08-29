فوائد البلح الأمهات للجسم

يحتوي البلح الأمهات على قيمٍ غذائية عالية وهو من أهم المصادر التي تمدّ الجسم بالطاقة والحديد والبروتينات، إذ أن البلح الأمهات يحتوى على عديد من الفيتامينات مثل (A / B / C / H / K )و يحتوي على سعرات حرارية مفيدة وألياف والسكريات والدهون والبروتينات والكالسيوم والماغنيسيوم والفسفور والزنك والبوتاسيوم والصوديوم، إضافة إلى الفيتامينات الهامّة مثل الثيامين، الريبوفلافين، النياسين والفولات، لذلك فإنه ينصح بتناول لفوائده المتعددة.

فوائد البلح الأمهات:

1. يعمل على تعزيز الجهاز الهضمى ويساعد على منع الأمساك.

2. مفيدة لصحة القلب.

3. مفيد للوقاية من الإنيميا.

4. تعزيز وتقوية صحة العظام فهو يساعد فى الوقاية من هشاشة العظام وترققها.

5. يحمى الاسنان من التسوس .

6. مفيد للمرأة الحامل لتعزيز العناصر الغذائية المفيدة للجنين.

7. يعالج حالات التسمم الكحولي عند تناول الجرعات الزائدة من الكحول.

8. يمنع ويحدّ من حدوث الجلطات والأزمات القلبيّة.

9. تحسين صحة المخ و يساعد فى الحماية من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في المخ.

10. يُخلّص الجسم من الخمول ويمنحه النشاط والحيوية.

11. الوقاية من بعض أمراض السرطان .