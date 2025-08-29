قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف مكافآت فورية مالية 30 ألف جنيه للعاملين بمشروع تدوير المخلفات الزراعية بالداخلة
إصدار Spectre Primavera الجديد من رولز روس.. بإطلالة زهور الربيع
سيدات المقاولون العرب يكتسح مودرن سبورت بنصف دستة أهداف في الجولة الثانية للدوري
مصطفى بكري منفعلاً: البيوت تسقط على ساكنيها والناس تموت جوعاً في غزة
بقالها 4 سنين متعطلة.. البيطريين تناشد الحكومة لصرف مرتبات أطباء الصناديق
القسام تتوعد إسرائيل: احتلال غزة يفتح أبواب الجحيم على الاحتلال
فيلم الوزير جاي يتكرر بسوهاج.. محمد موسى يروي تفاصيل واقعة غريبة
سقوط سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب داخل كافيه شهير بالعجوزة
خصم 7% وأقساط 10 سنوات.. كيفية حجز وحدات بيتك في مصر بخطوات بسيطة؟
متقدروش.. مصطفى بكري للإخوان: «تجرأوا وروحوا ناحية السفارة الإسرائيلية»
عقب إعلان قطع العلاقات .. بكري: حجم الصادرات التركية لإسرائيل يصل 3 مليارات دولار سنويًا
الدولار ممكن يوصل 40 جنيه .. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب
بالصور

لا تترك زجاجة الماء في السيارة.. احذر شربها

تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
آية التيجي

حذّر خبراء الصحة من شرب المياه المعبأة في الزجاجات البلاستيكية التي تُترك داخل السيارات لفترات طويلة، مؤكدين أن تعرض هذه الزجاجات للحرارة المرتفعة يؤدي إلى تسرب مواد كيميائية سامة إلى المياه، ما يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة.

تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة

وبحسب دراسة أجرتها جامعة نانجينغ الصينية، فإن تعريض زجاجات المياه البلاستيكية المصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) لدرجة حرارة تصل إلى 158 فهرنهايت لمدة أربعة أسابيع، يؤدي إلى تسرب مادتي الأنتيمون والبيسفينول إلى المياه.

مادة الأنتيمون تعد من المعادن الثقيلة السامة التي قد تسبب الصداع، الغثيان، اضطرابات النوم، وقرح المعدة.

بينما ارتبطت مادة البيسفينول بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، مشاكل الخصوبة، اضطرابات القلب، التوحد، والموت المبكر.

تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة

جزيئات بلاستيكية دقيقة تهدد صحة الإنسان

كشفت أبحاث علمية أن ما يصل إلى 80% من المياه المعبأة المتوفرة في الأسواق تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة. 

ووفقاً لدراسة حديثة، تم العثور على ما يصل إلى 370 ألف جسيم بلاستيكي دقيق (نانو بلاستيك) في لتر واحد من المياه المعبأة.

وهذه الجسيمات الصغيرة قادرة على دخول خلايا الدم وحتى الدماغ، ما يضاعف من خطورتها على صحة الإنسان. 

والأخطر أن العديد منها يحمل مواد كيميائية تُعرف بـ الفثالات، التي تسبب اضطرابات هرمونية ومشاكل في النمو والتكاثر، وقد رُبطت بأكثر من 100,000 حالة وفاة مبكرة سنوياً في الولايات المتحدة فقط.

تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة

درجات حرارة السيارات تزيد المخاطر

وبيّنت بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن درجة الحرارة داخل السيارة قد تصل إلى 109 درجات فهرنهايت خلال 20 دقيقة فقط في يوم صيفي، وترتفع إلى 123 درجة خلال ساعة، وهو ما يضاعف من خطورة تسرب المواد السامة من زجاجات المياه.

تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة

دعوة للتحرك العاجل

وفي ضوء هذه النتائج، دعا خبراء من مبادرة Deep Science Ventures البريطانية إلى تحرك عاجل من صناع القرار للحد من استخدام الزجاجات البلاستيكية، مشيرين إلى أن التقاعس قد يؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها على صحة الإنسان والنظام البيئي العالمي.

أضرار المياه المعبأة خطورة شرب المياه في الزجاجات البلاستيكية تأثير البلاستيك على الصحة جزيئات بلاستيكية دقيقة في المياه أضرار البيسفينول والأنتيمون مخاطر ترك المياه في السيارة

لا تترك زجاجة الماء في السيارة.. احذر شربها

تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة

