قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل فراخ بالبصل.

طريقة عمل فراخ بالبصل

المكوّنات

دجاج كامل مقطع - كيلوغرام ونصف

بصل مقطع إلى شرائح - 4

ملح - بحسب الرغبة

فلفل أسود - ملعقة صغيرة

كركم - نصف ملعقة صغيرة

بابريكا - نصف ملعقة صغيرة

كزبرة مطحونة - نصف ملعقة صغيرة

بهارات دجاج - نصف ملعقة صغيرة

زيت زيتون - 3 ملاعق كبيرة

خلّ أبيض - ملعقة كبيرة

ورق غار - 3

ليمون حامض معصور - 1

معجون طماطم - ملعقتان كبيرتان

عصير طماطم - كوبان

طريقة عمل فراخ بالبصل:

1- نظفي قطع الدجاج دون ماء جيداً وضعيها جانباً.

2- في وعاء، ضعي زيت الزيتون، الخلّ، عصير الليمون الحامض ومعجون الطماطم ثم نكهي بالملح، الفلفل الأسود، الكركم، بهارات الدجاج، الكزبرة والبابريكا.

3- أضيفي قطع الدجاج وقلبي.

4- غطي الوعاء وأدخليه إلى الثلاجة لحوالى 3 ساعات.

5- في صينية فرن، ضعي خليط الدجاج، البصل، عصير الطماطم وورق الغار وقلبي.

6- غطي الصينية بواسطة ورق قصدير ثم أدخليها إلى فرن محمّى مسبقاً على حرارة 200 درجة مئوية حتى ينضج الدجاج.



