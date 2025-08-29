قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل فراخ بالبصل.
طريقة عمل فراخ بالبصل
المكوّنات
دجاج كامل مقطع - كيلوغرام ونصف
بصل مقطع إلى شرائح - 4
ملح - بحسب الرغبة
فلفل أسود - ملعقة صغيرة
كركم - نصف ملعقة صغيرة
بابريكا - نصف ملعقة صغيرة
كزبرة مطحونة - نصف ملعقة صغيرة
بهارات دجاج - نصف ملعقة صغيرة
زيت زيتون - 3 ملاعق كبيرة
خلّ أبيض - ملعقة كبيرة
ورق غار - 3
ليمون حامض معصور - 1
معجون طماطم - ملعقتان كبيرتان
عصير طماطم - كوبان
طريقة عمل فراخ بالبصل:
1- نظفي قطع الدجاج دون ماء جيداً وضعيها جانباً.
2- في وعاء، ضعي زيت الزيتون، الخلّ، عصير الليمون الحامض ومعجون الطماطم ثم نكهي بالملح، الفلفل الأسود، الكركم، بهارات الدجاج، الكزبرة والبابريكا.
3- أضيفي قطع الدجاج وقلبي.
4- غطي الوعاء وأدخليه إلى الثلاجة لحوالى 3 ساعات.
5- في صينية فرن، ضعي خليط الدجاج، البصل، عصير الطماطم وورق الغار وقلبي.
6- غطي الصينية بواسطة ورق قصدير ثم أدخليها إلى فرن محمّى مسبقاً على حرارة 200 درجة مئوية حتى ينضج الدجاج.