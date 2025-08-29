قدمت الشيف ثريا الألفي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.

المكونات:

1/2 كوب دقيق شوفان (أو دقيق لوز)

1/2 كوب لبن خالي الدسم أو حليب لوز

1 بيضة

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة قرفة (اختياري لنكهة أحلى)

1 ملعقة صغيرة عسل نحل داخل الخليط

رشة ملح

بخاخ زيت جوز هند أو زيت زيتون خفيف للطهي

عسل نحل وقطع فاكهة للتقديم

طريقة التحضير:

1 نخلط دقيق الشوفان، البيكنج بودر، القرفة، والملح في وعاء.

2 في وعاء آخر، نخفق البيضة، اللبن، وملعقة صغيرة من العسل حتى يذوب العسل تمامًا.

3 نضيف الخليط السائل إلى الخليط الجاف ونقلب حتى نحصل على قوام متجانس.

4 نسخن طاسة غير لاصقة على نار متوسطة وندهنها ببخاخ زيت جوز الهند.

5 نصب كمية صغيرة من الخليط ونتركها حتى تظهر فقاعات، ثم نقلبها على الجهة الأخرى حتى تصبح ذهبية.

6 نكرر الخطوة حتى ينتهي الخليط.

7 نقدم البان كيك مع القليل من العسل وقطع الفاكهة مثل الفراولة أو الموز