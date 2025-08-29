قدمت الشيف ثريا الألفي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
المكونات:
1/2 كوب دقيق شوفان (أو دقيق لوز)
1/2 كوب لبن خالي الدسم أو حليب لوز
1 بيضة
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة قرفة (اختياري لنكهة أحلى)
1 ملعقة صغيرة عسل نحل داخل الخليط
رشة ملح
بخاخ زيت جوز هند أو زيت زيتون خفيف للطهي
عسل نحل وقطع فاكهة للتقديم
طريقة التحضير:
1 نخلط دقيق الشوفان، البيكنج بودر، القرفة، والملح في وعاء.
2 في وعاء آخر، نخفق البيضة، اللبن، وملعقة صغيرة من العسل حتى يذوب العسل تمامًا.
3 نضيف الخليط السائل إلى الخليط الجاف ونقلب حتى نحصل على قوام متجانس.
4 نسخن طاسة غير لاصقة على نار متوسطة وندهنها ببخاخ زيت جوز الهند.
5 نصب كمية صغيرة من الخليط ونتركها حتى تظهر فقاعات، ثم نقلبها على الجهة الأخرى حتى تصبح ذهبية.
6 نكرر الخطوة حتى ينتهي الخليط.
7 نقدم البان كيك مع القليل من العسل وقطع الفاكهة مثل الفراولة أو الموز