بالصور

بخطوات سهلة.. طريقة عمل بطاطس كروكيت محشية بالهالبينو والجبن في المنزل

تعد وجبة البطاطس الكروكيت واحدة من أشهى الوصفات التي يفضلها الكثيرون حول العالم، نظرًا لمذاقها المقرمش من الخارج والحشوة الذائبة من الداخل. 

ويمكن تحضير البطاطس الكروميت بأكثر من طريقة، لكن وصفة بطاطس كروكيت محشية بالهالبينو والجبن تعتبر من ألذ الأطباق التي يمكن تقديمها كمقبلات أو وجبة خفيفة في العزائم أو حتى كوجبة سريعة للأطفال، وفيما يلي نستعرض طريقة عملها وفقًا لموقع happyfoodstube:

المكونات:

3 حبات بطاطس كبيرة مسلوقة ومهروسة جيدًا.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب جبن شيدر أو موتزاريلا مبشورة.

2 قرن فلفل هالبينو مفروم (يمكن تقليل الكمية حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بيضتان مخفوقتان.

كوب بقسماط مطحون ناعم.

نصف كوب دقيق.

زيت للقلي.
الحشوة:

خليط من الجبن المبشور + قطع صغيرة من فلفل الهالبينو.

طريقة التحضير:

ـ بعد هرس البطاطس، أضيفي إليها الزبدة والملح والفلفل وامزجي حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتماسكًا.
ـ خذي كمية صغيرة من البطاطس وافرديها في كف اليد.

ـ ضعي في المنتصف القليل من خليط الجبن وفلفل الهالبينو.

ـ شكليها على هيئة كرات أو أصابع مع إحكام الغلق.

ـ مرري الكرات في الدقيق، ثم في البيض المخفوق، وأخيرًا في البقسماط حتى تتغلف جيدًا.

ـ سخني الزيت على حرارة متوسطة واقلي الكروكيت حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا.

ـ ضعيها على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

طريقة التقديم:

يمكن تقديم بطاطس الكروكيت بالجبن والهالبينو مع صوص الرانش، صوص الجبن، أو الكاتشب كوجبة خفيفة ومقرمشة.

