رجال أعمال الإسكندرية: القضاء على البيروقراطية يعزز الاستثمار ويسرع وتيرة الإصلاح الاقتصادي

أكد المهندس محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن القضاء على البيروقراطية يمثل أحد أهم مفاتيح نجاح جهود الدولة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بما يتواكب مع تطلعات القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والإنتاجية.

وأوضح هنو خلال مؤتمر الجمعية مع رئيس مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء أن البيروقراطية تمثل تحديًا رئيسيًا أمام بيئة الأعمال، حيث تؤدي إلى إبطاء قرارات الاستثمار وتأخير تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار عبر تبني سياسات واضحة لتيسير الإجراءات، إلا أن تحقيق الأثر الكامل لهذه السياسات يستلزم تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وربطها إلكترونيًا لتقليل التعامل الورقي وتسهيل الخدمات.

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على السياسات المالية والنقدية فحسب، بل يمتد ليشمل إصلاح الجهاز الإداري وتحديث التشريعات المرتبطة بالاستثمار والصناعة والتجارة، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة التنافسية بين جميع المستثمرين، ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة النمو.

وأشار هنو إلى أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على طرح رؤى ومقترحات عملية لتعزيز مناخ الأعمال بالتعاون مع الحكومة، مؤكدًا أن القضاء على البيروقراطية وتبني نهج الإصلاح الإداري الشامل يمثلان خطوة جوهرية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.