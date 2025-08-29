قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو عايزة شعرك يحسدوكي عليه .. حضري بخاخ طبيعي من نواة البلح | المكونات وطريقة الاستخدام

طريقة تحضير زيت نواة البلح للشعر
آية التيجي

في ظل تزايد اهتمام السيدات بالوصفات الطبيعية بعيدًا عن المواد الكيميائية الضارة، انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وصفة مبتكرة لتحضير زيت لتكثيف الشعر من نواة البلح مع زيت الزيتون.

ولاقت وصفة نواة البلح مع زيت الزيتون لتكثيف الشعر رواجًا واسعًا نظرًا لفوائدها في تغذية فروة الرأس ومنح الشعر قوة ولمعان طبيعية، وتقوم الوصفة على استخدام مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل.

المكونات:

كوب من نواة البلح

ملعقة صغيرة من حبة البركة

ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة

ملعقة صغيرة من الكسبرة الحصى

ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة

ملعقة صغيرة من الشاي

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

خطوات التحضير:

ـ يوضع خليط نواة البلح مع الحبة السوداء، الحلبة، الكسبرة، القهوة، والشاي في وعاء ماء على النار.

ـ يترك على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى تخرج الزيوت والعناصر المغذية.

ـ يصفى الخليط جيدًا باستخدام مصفاة أو قطعة قماش نظيفة.

ـ يضاف إليه زيت الزيتون ويمزج جيدًا حتى تتكون خلطة متجانسة.

ـ يحفظ الزيت في عبوة بخاخ نظيفة لتسهيل الاستخدام.

طريقة استخدام بخاخ زيت نواة البلح للشعر

ـ يُرش الزيت على فروة الرأس والشعر (جاف أو رطب).

ـ تُدلك فروة الرأس برفق لتحفيز الدورة الدموية وزيادة الامتصاص.

ـ يُفضل استخدامه قبل النوم أو قبل غسل الشعر كحمام زيت مغذي.

ـ للحصول على أفضل النتائج، يُستخدم من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

فوائد زيت نواة البلح للشعر

ـ يساعد على تكثيف الشعر ومنع تساقطه.

ـ يغذي فروة الرأس بالعناصر الطبيعية.

ـ يمنح الشعر قوة ولمعانًا صحيًا.

ـ يعمل كبديل طبيعي آمن للزيوت الكيميائية.

وتشير التجارب المتداولة إلى أن هذه الوصفة قد تساهم في تكثيف الشعر خلال أسبوع واحد فقط عند المواظبة على استخدامها بانتظام.

