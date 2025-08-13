الحجامة هي علاج تقليدي يُستخدم منذ آلاف السنين، وتتم عن طريق وضع كؤوس على الجلد لشفط الدم أو تحفيز الدورة الدموية، تنقسم إلى:

الحجامة الرطبة: تُسحب كمية بسيطة من الدم بعد التشريط.

الحجامة الجافة: بدون إخراج دم، فقط سحب الجلد بالكأس.

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

فى إطار هذا كشف الدكتور إدريس محمد أخصائي العلاج الطبيعي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أهم فوائد الحجامة والتى تشمل الأتي:

أهم فوائد الحجامة بحسب الدراسات والتجربة

تحفيز الدورة الدموية

تُساعد في زيادة تدفق الدم إلى العضلات والمناطق المصابة بالتشنج أو الألم.

تخفيف الآلام المزمنة

فعالة في حالات مثل

آلام الظهر والرقبة

الصداع النصفي

التهاب المفاصل

تنشيط الجهاز المناعي

يُعتقد أنها تُحفّز جهاز المناعة وتُساعد الجسم على التخلص من السموم.

تحسين حالات فقر الدم والضعف العام

من خلال تحفيز إنتاج الدم وتنشيط الدورة الدموية.

المساعدة في علاج بعض مشاكل الجلد:

مثل حب الشباب والصدفية.

تخفيف التوتر وتحسين الحالة النفسية

بعض المرضى يشعرون بتحسن المزاج والنوم بعد الحجامة.

تعزيز الصحة العامة والوقاية

خصوصًا عند ممارستها كوقاية دورية كما في السنة النبوية.

أهم التحذيرات والمخاطر

1. يجب أن تُجرى على يد مختص مؤهل

لتجنب العدوى أو إصابة الأعصاب أو الأوعية الدموية.

2. خطر العدوى والتلوث

خصوصًا في الحجامة الرطبة إذا لم تُستخدم أدوات معقمة.

يجب التأكد من استخدام أدوات أحادية الاستعمال.

3. غير مناسبة لبعض الأشخاص:

من يعانون من:

اضطرابات تخثر الدم مثل الهيموفيليا

فقر دم شديد

ضعف مناعة

النساء الحوامل خاصة في الشهور الأولى

المصابون بأمراض جلدية في منطقة الحجامة

4. آثار جانبية مؤقتة

كدمات، حكة، شعور بالإجهاد أو الدوخة.

5. لا تغني عن العلاج الطبي

الحجامة علاج مساعد، وليست بديلاً عن الأدوية أو الجراحة.

أفضل وقت للحجامة حسب الطب النبوي