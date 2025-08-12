مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

تناول الفسيخ وهو السمك المملح والمخمر تقليديًا، يعتبر من الأطعمة الشعبية في بعض البلدان العربية، خاصة في مصر خلال مواسم معينة مثل شم النسيم، ولكن فى الحقيقة الكثير من الأشخاص يفضل تناوله بدون مواسم معينة، لكن رغم طعم الفسيخ المميز، فإن له تأثيرات صحية قد تكون خطيرة إذا لم يتم تحضيره أو تخزينه بشكل سليم.

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، فيما يلي ما يمكن أن يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

مخاطر تناول الفسيخ على الصحة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

1. التسمم الغذائي أخطرها: التسمم الوشيقي

الفسيخ يمكن أن يحتوي على بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم، وهي تنتج أحد أقوى السموم العصبية المعروفة.

يحدث التسمم إذا تم تخمير أو تخزين الفسيخ في بيئة غير صحية أو دون ملح كافٍ.

أعراض التسمم:

زغللة في العين

صعوبة في البلع والكلام

ضعف عام في العضلات

شلل تنفسي قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يُعالج فورًا

ملاحظة مهمة: التسمم الوشيقي نادر لكنه قاتل، ويُعد حالة طوارئ طبية.

2. ارتفاع ضغط الدم بسبب الملح الزائد

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

الفسيخ يحتوي على كميات هائلة من الصوديوم.

هذا يسبب:

ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم

إرهاق للكلى

زيادة احتباس السوائل بالجسم

كبار السن، مرضى الضغط والقلب يجب أن يتجنبوه تمامًا أو يتناولوه بكميات ضئيلة جدًا.

3. مخاطر على الكلى والجهاز الهضمي

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

تناول كميات كبيرة من الملح بشكل مستمر يجهد الكلى ويزيد فرص تكون حصوات الكلى.

الفسيخ قد يسبب:

إسهالًا

مغصًا

غثيانًا أو قيئًا في حال عدم سلامة التحضير

4. نقل الطفيليات والبكتيريا

إذا لم يُطهى أو يُجهز جيدًا، فقد يحمل الفسيخ:

طفيليات مثل الديدان الشريطية

بكتيريا مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية E. coli

كيف تتناول الفسيخ بأمان؟