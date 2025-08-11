عدم تنظيف الأسنان قبل النوم ليس مجرد إهمال بسيط، بل عادة قد تقود إلى أمراض خطيرة قد تهدد حياتك، وبالرغم من كل التحذيرات وتنبية الأطباء على أهمية تنظيف الأسنان قبل النوم إلا أن الكثير من الأشخاص يتجاهل هذه العادة.

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

فى إطار هذا السياق، كشفت دراسات طبية حديثة عن ارتباط قوي بين إهمال تنظيف الأسنان ليلاً وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة التهاب الشغاف القلبي، وهو التهاب يصيب بطانة القلب الداخلية نتيجة تسلل البكتيريا من الفم إلى مجرى الدم، هذه البكتيريا، التي تتكاثر خلال الليل عندما لا يتم تنظيف الفم، تجد طريقها إلى أعضاء الجسم الحيوية، وتحديدًا القلب، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ويشير أطباء الأسنان وخبراء الصحة إلى أن الفم يحتوي بطبيعته على ملايين البكتيريا، ومع غياب التنظيف اليومي، تتراكم بقايا الطعام والسكريات، مما يغذي هذه البكتيريا ويزيد من تكوّن اللويحات السنية البلاك، ومع مرور الوقت، لا يتوقف الضرر عند حدود التسوس أو التهابات اللثة، بل يتفاقم ليصل إلى مجرى الدم، مسببًا التهابات في الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الجلطات والسكتات الدماغية.

من جانبها أكدت طبيبة الأسنان غادة الشريف من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أضرار عدم تنظيف الأسنان قبل النوم.

لماذا تنظيف الأسنان قبل النوم ضروري؟

خلال النوم يقل إفراز اللعاب، مما يسمح للبكتيريا بالنمو السريع.

بقايا الطعام والسكريات تصبح بيئة خصبة للبكتيريا الضارة.

المخاطر الصحية الناتجة عن إهمال تنظيف الأسنان ليلاً

التهاب الشغاف القلبي

بكتيريا الفم قد تدخل إلى مجرى الدم وتصل إلى القلب.

تسبب التهابات خطيرة في بطانة القلب.

أمراض القلب والشرايين

التهابات اللثة المزمنة ترفع خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية.

السكري

العلاقة بين أمراض اللثة وسوء تنظيم السكر في الدم مثبتة علمياً.

الزهايمر

بعض الدراسات تشير إلى وجود علاقة بين بكتيريا الفم وتلف الدماغ المرتبط بالزهايمر.

أنواع من السرطان

الالتهابات المزمنة وضعف المناعة الناتجة عنها قد ترفع خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

النصائح الوقائية