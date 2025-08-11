قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
مريضة تتساءل: هل يحق لي أخذ المال من وراء أهلي للعلاج؟.. الأزهر يجيب
والد زيزو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جماهير الزمالك
ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان
واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40
جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة
قرار جمهورى بمد خدمة أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام
إحالة التيك توكر "أم سجدة" للمحاكمة
بعد التصديق الرئاسي.. عقوبات رادعة لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف
ترامب يكشف عن خطة تبادل للأراضي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
البنك الأهلي يقرر رفع حدود الايداع ببطاقات الخصم المباشر .. تفاصيل
بالصور

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

أسماء عبد الحفيظ

عدم تنظيف الأسنان قبل النوم ليس مجرد إهمال بسيط، بل عادة قد تقود إلى أمراض خطيرة قد تهدد حياتك، وبالرغم من كل التحذيرات وتنبية الأطباء على أهمية تنظيف الأسنان قبل النوم إلا أن الكثير من الأشخاص يتجاهل هذه العادة.

فى إطار هذا السياق، كشفت دراسات طبية حديثة عن ارتباط قوي بين إهمال تنظيف الأسنان ليلاً وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة التهاب الشغاف القلبي، وهو التهاب يصيب بطانة القلب الداخلية نتيجة تسلل البكتيريا من الفم إلى مجرى الدم، هذه البكتيريا، التي تتكاثر خلال الليل عندما لا يتم تنظيف الفم، تجد طريقها إلى أعضاء الجسم الحيوية، وتحديدًا القلب، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ويشير أطباء الأسنان وخبراء الصحة إلى أن الفم يحتوي بطبيعته على ملايين البكتيريا، ومع غياب التنظيف اليومي، تتراكم بقايا الطعام والسكريات، مما يغذي هذه البكتيريا ويزيد من تكوّن اللويحات السنية البلاك، ومع مرور الوقت، لا يتوقف الضرر عند حدود التسوس أو التهابات اللثة، بل يتفاقم ليصل إلى مجرى الدم، مسببًا التهابات في الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الجلطات والسكتات الدماغية.

من جانبها أكدت طبيبة الأسنان غادة الشريف من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أضرار عدم تنظيف الأسنان قبل النوم.

لماذا تنظيف الأسنان قبل النوم ضروري؟

  • خلال النوم يقل إفراز اللعاب، مما يسمح للبكتيريا بالنمو السريع.
  • بقايا الطعام والسكريات تصبح بيئة خصبة للبكتيريا الضارة.

 المخاطر الصحية الناتجة عن إهمال تنظيف الأسنان ليلاً

  • التهاب الشغاف القلبي
  • بكتيريا الفم قد تدخل إلى مجرى الدم وتصل إلى القلب.
  • تسبب التهابات خطيرة في بطانة القلب.
  • أمراض القلب والشرايين
  • التهابات اللثة المزمنة ترفع خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية.
  • السكري
  • العلاقة بين أمراض اللثة وسوء تنظيم السكر في الدم مثبتة علمياً.
  • الزهايمر
  • بعض الدراسات تشير إلى وجود علاقة بين بكتيريا الفم وتلف الدماغ المرتبط بالزهايمر.
  • أنواع من السرطان
  • الالتهابات المزمنة وضعف المناعة الناتجة عنها قد ترفع خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
 النصائح الوقائية

  • نظّف أسنانك مرتين يومياً، خاصة قبل النوم.
  • استخدم معجون يحتوي على الفلورايد.
  • لا تنسَ تنظيف اللسان يومياً.
  • استخدم الخيط الطبي لإزالة بقايا الطعام بين الأسنان.
  • استعن بغسول الفم المضاد للبكتيريا لتعزيز النظافة الفموية.
الأسنان تنظيف الأسنان النوم لماذا تنظيف الأسنان قبل النوم ضروري المخاطر الصحية الناتجة عن إهمال تنظيف الأسنان ليلاً أمراض القلب البكتيريا السكتات الدماغية خطر الجلطات والسكتات الدماغية التهابات اللثة التسوس اللويحات الأوعية الدموية إفراز اللعاب الطعام والسكريات بيئة خصبة للبكتيريا الضارة

