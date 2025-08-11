الحرارة ارتفعت.. كيف تحمى نفسك من ضربة الشمس

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة طرق الوقاية من ضربة الشمس فى الصيف خاصة أنها الأكثر انتشارا خلال موجات الحر الشديد.

ووفقا لما جاء فى موقع “كيلافند كلينك ” نكشف لكم طرق الوقاية من ضربة الشمس فى الحر الشديد.



نعم، من الممكن غالبًا الوقاية من ضربة الشمس. قد يكون ذلك أصعب إذا كانت لديك عوامل خطر معينة، لكن القليل من التخطيط قد يُحدث فرقًا كبيرًا. إليك بعض الاقتراحات:

حافظ على برودة منزلك

استخدم المراوح أو مكيفات الهواء وعندما تكون درجة الحرارة مرتفعة جدًا خاصةً فوق 37.2 درجة مئوية فلن تكفي المراوح.



ضع خطة للأيام الحارة

إذا لم يكن منزلك باردًا بما يكفي، فحدد أماكن يمكنك الذهاب إليها للتبريد وتشمل هذه الأماكن المراكز الاجتماعية، ومراكز التسوق، ودور السينما، ومنازل أحبائك.



حافظ على رطوبة جسمك

اشرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد النشاط البدني في الحر. تأكد أيضًا من تناول الإلكتروليتات ، على سبيل المثال، بإضافة مساحيق أو أقراص الإلكتروليتات إلى الماء. من المهم أيضًا الحفاظ على رطوبة جسمك حتى مع الراحة. يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أن ينصحك بكمية الماء المناسبة لتلبية احتياجات جسمك.



تجنب أو قلل من التعرض للحرارة

حاول ممارسة التمارين الرياضية في أوقات أكثر برودة (مثل الصباح الباكر). في الأيام الحارة، اختر ممارسة التمارين الرياضية في مكان مغلق مع تكييف. إذا كنت مضطرًا لبذل جهد في الحر - للعمل مثلاً - فتحدث إلى صاحب العمل بشأن فترات الراحة المجدولة وطرق تقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

التأقلم

كلمة مُعقّدة تعني ببساطة منح جسمك وقتًا للتأقلم مع الحرارة. يمكن للمدرب أو المدربة مساعدتك في وضع خطة مناسبة لك. بشكل عام، ستبدأ بتمارين أقصر في الحر، ثم تزيدها تدريجيًا وتزيد من مدتها وكثافتها.