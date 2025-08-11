قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف .. وجبة سريعة بطعم فاخر

مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف... وجبة سريعة بطعم فاخر!
مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف... وجبة سريعة بطعم فاخر!
أسماء عبد الحفيظ

هل تبحث عن وصفة سهلة وسريعة تصلح لغداء سريع أو عشاء خفيف دون التنازل عن الطعم الغني والفخم؟ إليك واحدة من أروع وصفات المكرونة التي تجمع بين المذاق الكريمي الناعم ونكهة الدجاج والمشروم المميزة.

تقدم الشيف سارة الحافظ، مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف، هذه الوصفة ستبهرك ببساطتها، ومذاقها الرائع .

المكونات مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف

مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف... وجبة سريعة بطعم فاخر! 
  • للمكرونة
    250 جرام مكرونة بيني، فيتوتشيني، أو النوع الذي تفضل
  • ماء وملح للسلق
  • للحشوة والصوص
    2 صدر دجاج مقطّع شرائح رفيعة أو مكعبات صغيرة
  • 200 جرام مشروم طازج مقطع شرائح
  • 1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم
  • 2 فص ثوم مفروم
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة
  • نصف كوب كريمة طبخ أو كوب إلا ربع إذا رغبت في قوام أخف
  • ربع كوب حليب اختياري لتخفيف الكريمة
  • ملح حسب الذوق
  • فلفل أسود طازج
  • رشة جوزة الطيب اختياري لكنها تعزز الطعم
  • جبن بارميزان مبشور للتقديم اختياري ولكن يُنصح به

 طريقة عمل مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف

مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف... وجبة سريعة بطعم فاخر! 

1. سلق المكرونة
في قدر كبير، اسلق المكرونة في ماء مملح حتى تُطهى أل دينتي أي ناضجة ولكن ما زالت متماسكة.

صفِّها واتركها جانبًا مع القليل من زيت الزيتون حتى لا تلتصق.

2. تحضير الدجاج
في مقلاة واسعة، سخّن زيت الزيتون.

أضف شرائح الدجاج، وتبّلها بالملح والفلفل، وشوّحها حتى تنضج وتكتسب لونًا ذهبيًا.

أخرج الدجاج من المقلاة وضعه جانبًا.

3. تحمير المشروم والبصل
في نفس المقلاة، أضف القليل من الزيت إذا لزم الأمر.

أضف البصل وقلّبه حتى يذبل، ثم أضف الثوم والمشروم.

شوّحهم جيدًا حتى يتبخر ماء المشروم ويأخذ لونًا خفيفًا.

4. إعداد الصوص الكريمي

  • أعد الدجاج إلى المقلاة مع المشروم.
  • أضف الكريمة والحليب إن رغبت في تخفيف القوام.
  • تبّل الخليط برشة جوزة الطيب، وتأكد من توازن الملح والفلفل.
  • اترك الصوص يغلي على نار هادئة لمدة 3–5 دقائق حتى يتجانس.

5. دمج المكرونة

  • أضف المكرونة المسلوقة إلى الخليط الكريمي وقلّب جيدًا حتى تتغطى بالكامل بالصوص.
  • يمكنك إضافة القليل من ماء سلق المكرونة إذا احتجت لتخفيف الصوص.
مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي خفيف... وجبة سريعة بطعم فاخر! 

 للتقديم

  • رشّ القليل من الجبن المبشور فوق المكرونة قبل التقديم.
  • يمكنك تزيين الطبق ببقدونس مفروم أو رشة فلفل أسود طازج لإضافة لمسة نهائية جميلة.

نصائح

  • يمكنك استخدام كريمة قليلة الدسم أو حتى استبدال نصف الكمية باللبن الزبادي أو الحليب المكثف غير المحلى لتقليل الدهون.
  • أضف السبانخ الطازجة في آخر مرحلة من الطهي للحصول على وجبة أكثر تغذية.
  • إذا أردت نكهة أقوى، أضف القليل من صوص الصويا أو رشة بابريكا مدخنة مع الدجاج.

 الوقت الإجمالي للتحضير

حوالي 25 دقيقة فقط من البداية للنهاية.

لماذا ستحب هذه الوصفة؟

لأنها:

  • سهلة وسريعة
  • خفيفة لكنها مشبعة
  • نكهتها غنية ومتكاملة
  • يمكن تعديلها حسب رغبتك أو المتوفر لديك في الثلاجة.
المكرونة مكرونة بالدجاج مكرونة بالدجاج والمشروم مكرونة بالدجاج والمشروم بصوص كريمي

