قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف: مساعي الاحتلال المفضوحة نحو القتل والتهجير غير خافية على أحد
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات
خالد بيومي ينتقد ريبيرو بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت
أسعار الذهب اليوم الأحد 10- 8-2025 في مصر
مفاجأة كبيرة.. لقاء محمد رمضان مع زوجة نجل الرئيس الأمريكي | القصة الكاملة
البلوجر لوشا هدد أمن وسلم واستقرار ووحدة المجتمع .. تفاصيل
بسبب بوست به إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. أستاذ طب المنصورة يواجه هذه العقوبة
العثور على جثة تاجر مواشي بعد سرقة أمواله في محجر بصحراء الأقصر
سوزي الأردنية سحبته معاها الحبس.. البلوجر مونلي ينتظر مصيرا أسود
أذكار الصباح كاملة.. لا تتكاسل عنها واغتنم فضلها
بداية مفاجئة للأهلي في الدوري المصري.. وتعليق مثير من ريبيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل سلطة المكرونة على طريقة هاواي

طريقة عمل سلطة المعكرونة على طريقة هاواي:
طريقة عمل سلطة المعكرونة على طريقة هاواي:
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة عمل سلطة المعكرونة على طريقة هاواي.

مقادير طريقة عمل سلطة المعكرونة على طريقة هاواي:

1 باوند معكرونة

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح

2 جزر، مبشور

¼ كوب بصل، مبشور (اختياري)

½ 2 كوب مايونيز

¼ كوب حليب

2 ملعقة صغيرة سكر

ملح كوشير وفلفل، حسب المذاق

طريقة عمل سلطة المعكرونة على طريقة هاواي:

اطهي المعكرونة وفقا لتعليمات العبوة. صفي المزيج جيدًا وضعيها في وعاء كبير.

بينما لا تزال المعكرونة ساخنة، رشي فوقها الخل وأضيفي الجزر والبصل. قلبي المزيج جيداً حتى يتجانس. اتركي المعكرونة لتبرد لمدة 10-15 دقيقة.

في وعاء منفصل أصغر، اخفقي المايونيز مع الحليب والسكر.

أضيفي مزيج المايونيز إلى المعكرونة وقلبيهم معاً حتى تُغطى المعكرونة بالتساوي. أضيفي الملح والفلفل حسب المذاق.

غطي الوعاء وأدخليه البراد لمدة 4 ساعات على الأقل (أو لليلة كاملة).

قلبي المزيج برفق قبل التقديم، أضيفي المزيد من الحليب إذا لزم الأمر، ملعقة كبيرة أو اثنتين على الأكثر..

طريقة عمل سلطة المعكرونة على طريقة هاواي سلطة المكرونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

أرشيفية

البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها

أنغام

لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

ترشيحاتنا

ملك زاهر

ملك زاهر عن حفل حسين الجسمي: أجمل حدث حضرته في حياتي

انغام

ترجعيلنا بألف سلامة.. أيتن عامر توجه رسالة لأنغام بعد العملية الجراحية

سلمي ابو ضيف

فاتن سعيد لـ سلمى أبو ضيف: من أجمل الناس اللي قابلتها في الوسط

بالصور

محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات

مونلي
مونلي
مونلي

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو أديب فى الساحل الشمالى

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى
بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى
بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية
بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية
بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد