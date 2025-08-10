طريقة عمل سلطة المكرونة على طريقة هاواي

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة عمل سلطة المعكرونة على طريقة هاواي.

مقادير طريقة عمل سلطة المعكرونة على طريقة هاواي:

1 باوند معكرونة

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح

2 جزر، مبشور

¼ كوب بصل، مبشور (اختياري)

½ 2 كوب مايونيز

¼ كوب حليب

2 ملعقة صغيرة سكر

ملح كوشير وفلفل، حسب المذاق

طريقة عمل سلطة المعكرونة على طريقة هاواي:

اطهي المعكرونة وفقا لتعليمات العبوة. صفي المزيج جيدًا وضعيها في وعاء كبير.

بينما لا تزال المعكرونة ساخنة، رشي فوقها الخل وأضيفي الجزر والبصل. قلبي المزيج جيداً حتى يتجانس. اتركي المعكرونة لتبرد لمدة 10-15 دقيقة.

في وعاء منفصل أصغر، اخفقي المايونيز مع الحليب والسكر.

أضيفي مزيج المايونيز إلى المعكرونة وقلبيهم معاً حتى تُغطى المعكرونة بالتساوي. أضيفي الملح والفلفل حسب المذاق.

غطي الوعاء وأدخليه البراد لمدة 4 ساعات على الأقل (أو لليلة كاملة).

قلبي المزيج برفق قبل التقديم، أضيفي المزيد من الحليب إذا لزم الأمر، ملعقة كبيرة أو اثنتين على الأكثر..