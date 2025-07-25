غريب و سهل.. طريقة عمل بودنج المكرونة باللبن بمكونات بسيطة

بودنج المكرونة باللبن من الحلويات الغريبة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق لذيذ ومختلف عن الحلويات الأخرى.
قدمت الشيف نرمين هنو ، مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بودنج المكرونة باللبن، فيما يلي….
مقادير بودنج المكرونة باللبن
● 60 جرام مكرونة اسباجتى
● 450 جرام لبن
● 2 بيض
● ½ معلقة صغيرة فانيليا
● 2 معلقة كبيرة سكر
طريقة تحضير بودنج المكرونة باللبن
تتطهى المكرونة مع اللبن على نار هادئة حتى تنضج .
تبرد ثم يضاف إليها البيض والفانيليا والسكر وتقلب .
تصب في طاجن أو صينية مدهونة بالسمنة وتترك في فرن هادئ حتى يحمر الوجه ويقدم .