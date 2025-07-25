طريقة عمل كب كيك بسبوسة.. طريقة جديدة وغير تقليدية

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الأيد بقناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كب كيك بسبوسة في البيت، فهي من الحلويات اللذيذة والشيهية التي يمكنك تطبيقها وتقديمها لضيوفك أو أطفالك في المنزل.

مقادير كب كيك بسبوسة



● 2 كوب سميد

● ½ كوب دقيق

● ½ كوب سمنة

● ½ كوب سكر

● 1 كوب زبادي

● 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● فول سوداني

● شربات

● قشطة بلدي للوجه

طريقة تحضير كب كيك بسبوسة



يخلط السميد والدقيق والسكر والبيكنج بودر والسمنة والزبادى

يقلب كل الخليط

يفرد فى ورق الكب كيك فى صينية الكب كيك

يضاف الفول السودانى على الوجه

توضع فى الفرن حتى تمام النضج

تسقى وهى ساخنة بالشربات الساخن

تزين بالقشطة وتقدم .