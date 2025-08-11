10 ملايين مشاهدة.. شاب يوثق موهبة والدته في صناعة العرائس ويكتسح تيكتوك

شارك شاب يدعى أحمد، فيديو لدعم والدته في إبداعاتها بصناعة العرائس اليدوية ليحصد المقطع أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال ساعات قليلة.

ويبلغ أحمد العشرين من عمره، ولم يتوقع أن تلبيته لطلب والدته بتصوير أعمالها ستصنع هذه الضجة الكبيرة.

أم تبدع في العرائس اليدوية

ولاقي الفيديو تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

جماعه الشغل ده فعلا متعب جدا وبياخد وقت كبير اوي في العروسة الواحدة بجد بسم الله ماشاء الله عليها الحاجات تحفه ربنا يخليهالك

شغلها جميل ماشالله ربنا يحسن ما بين ايديها

دي النماذج اللي تحتاج الدعم وكلنا نشجعها على شغلها المبدع.

