للحصول على طعم كريمي.. طريقة عمل الأرز بلبن مثل المحلات

إذا كنت تريدين تناول حلويات مصرية نقدم اليك طريقة عمل الأرز بلبن مثل المحلات ، بالشكل الكريمي والقوام الناعم والطعم الحلو.

المكونات

1 كوب أرز مصري

4 أكواب لبن كامل الدسم

1 كوب سكر (أو حسب الذوق)

1 كوب كريمة لباني (اختياري لكن بتدي قوام كريمي زي المحلات)

2 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

للتزيين: مكسرات، جوز هند، قرفة، زبيب حسب الرغبة

الطريقة

سلق الأرز:

اغسلي الأرز كويس وصفيه.

في حلة، حطي الأرز مع الماء ورشة ملح، واتركيه يغلي على نار هادئة حتي يشرب الماء وينضج.

إضافة اللبن:

بعد ما الأرز يستوي، ضيفي اللبن والكريمة وقلبي باستمرار.

سيبيه يغلي على نار هادئة جدًا مع التقليب كل شوية عشان ما يلزقش.

تحلية وتطييب:

لما يبدأ القوام يتقل شوية، ضيفي السكر والفانيليا، وكمّلي تقليب لحد ما القوام يبقى كريمي.

يمكن زيادة لبن لقوام اخف .

التقديم:

صبي الارز في كاسات أو أطباق، وزيني بالمكسرات أو جوز الهند أو القرفة.

يتقدم دافئ أو بارد حسب الذوق، لكن المحلات غالبًا بتقدمه بارد.

سر المحلات:

الكريمة اللباني مع اللبن كامل الدسم هي اللي بتدي الطعم الكريمي.

التقليب المستمر على نار هادئة يجعل القوام ناعم.

يمكن اضافة ملعقة صغيرة نشا مذابة في شوية لبن اذا كنت تريدين القوام أتقل.