زى المطاعم.. مكرونة ألفريدو ولازانيا فى أكلة واحدة والطعم خيالي| جربيها

تعد مكرونة ألفريدو من الوصفات الشهية التى يحبها الأشخاص من مختلف الأعمار وتقدم فى المطاعم الفخمة لذا نعرض لكم وصفة حديثة لتقديمها بشكل احترافي من خلال إضافة شرائح اللازانيا لها.

ونعرض لكم طريقة عمل مكرونة ألفريد باللازانيا والدجاج من خلال خطوات الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مكرونة ألفريدو باللازانيا

لازانيا شرائح مسلوقة

1 و1/2 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

2 كوب دجاج مكعبات (متبلة ومتشوحة)

بقدونس مفروم للتزيين

للصوص:

¼ كوب زبدة

1 و1/2 كوب كريمة خفق

رشة جوزة الطيب

رشة تشيلي فيلكس

1 و1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة



طريقة عمل مكرونة ألفريد باللازانيا والدجاج

في طاسة بها القليل من الزبدة السائحة ضيفي الكريمة وجوزة الطيب والتشيلي فيلكس واتركيها حتى النضج.

احشى شرائح اللازانيا بالدجاج والجبن ولفيها على شكل رول ثم ضعيه في بايركس مع الصوص والجبن وادخليها فى الفرن وتترك حتى النضج وبالهنا والشفا.