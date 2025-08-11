فيل عملاق يقتحم طريق سريع في الهند.. هاجم السيارات وأثار الفوضى

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة| التعليم تتيح تحميل المناهج الجديدة قبل بدء الدراسة.. ونسخ مجانية مطبوعة للتقييمات.. ودروس عن “المنسي ومو صلاح” بالمقررات
شائعات.. وزارة الرياضة تنفي إرسال أي خطابات للأهلي بشأن كولر| خاص
انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة أمل جديد بالمنوفية.. ومؤسسة أبو العينين تتعهد بشراء إنتاج الأسر المستفيدة
عرض جديد من فودافون كاش: سحب حتى 5000 جنيه شهريًا برسوم ثابتة
الاتحاد الدولي للصحفيين: ما نشهده من مجازر بغزة غير مسبوق في التاريخ
هدية للعاملين بالبترول من النقابة العامة.. هتقدم لهم إيه؟
اشترى عقارات وسيارات.. البلوجر شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيه
بقيمة 2 تريليون دولار.. أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخلى عن استثمارات إسرائيلية
قبل العام الدراسي الجديد| ننشر أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية
قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق
القبض على عصابة تستخدم الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة .. صور
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
بالصور

أسماء عبد الحفيظ

في حادثة نادرة ومثيرة للدهشة، شهد طريق سريع مزدحم بولاية "كيرالا" الهندية صباح اليوم مشهدًا استثنائيًا، بعدما ظهر فيل بري ضخم فجأة وسط حركة المرور، متسببًا في حالة من الارتباك والخوف بين السائقين والمارة.

حادث الفيل 

ووفقًا لروايات شهود العيان، خرج الفيل من إحدى الغابات الكثيفة الموازية للطريق، وسار بخطوات واسعة نحو السيارات، قبل أن يبدأ في الاقتراب من بعضها بشكل عدائي، مستخدمًا خرطومه القوي وقرونه في ضرب المركبات ودفعها، بعض السائقين أوقفوا سياراتهم على الفور، فيما حاول آخرون الرجوع للخلف أو تغيير المسار هربًا من المواجهة.

فيل عملاق يقتحم طريق سريع في الهند

المشهد المثير تم توثيقه عبر مقاطع فيديو انتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الفيل وهو يتجول بين السيارات في مشهد لم يعتد عليه سكان المنطقة، فيما علت أصوات أبواق السيارات وصيحات المواطنين محذّرين بعضهم البعض.

السلطات المحلية لم تتأخر في التدخل، إذ هرعت فرق حرس الحياة البرية والشرطة إلى الموقع، ونجحت بعد جهد كبير في إبعاد الفيل وإعادته باتجاه الغابة، وأكدت المصادر الرسمية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، إلا أن عدة سيارات تعرضت لأضرار جسيمة في الهيكل والزجاج.

خبراء الحياة البرية أوضحوا أن هذا النوع من الحوادث يتزايد في بعض مناطق الهند، نتيجة الزحف العمراني وتوسع الطرق على حساب الغابات، ما يدفع الحيوانات البرية ومنها الفيلة إلى الخروج من موائلها الطبيعية بحثًا عن الطعام أو الماء، أو بسبب الضياع بعد فقدان المسارات التقليدية التي اعتادت السير فيها.

يُذكر أن ولاية "كيرالا" تشتهر بكثافة غاباتها ووجود أعداد كبيرة من الفيلة البرية، ورغم الجهود المبذولة لحمايتها، إلا أن التفاعل بين الإنسان والحيوان في هذه المناطق يظل محفوفًا بالمخاطر، خاصة على الطرق السريعة التي تمر بمحاذاة المناطق البرية.

الفيل الغابات ظهر الفيل الحياة البرية كيرالا الهندية الغابات الكثيفة الموازية

المزيد

