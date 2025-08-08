أستون فيلا يتعاقد مع زميل محمد عبدالمنعم رسميا



أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، تعاقده مع المهاجم الإيفواري إيفان جيساند، قادمًا من نيس الفرنسي، الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد عبد المنعم.

ولم يكشف فيلا عن مدة عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أو قيمة الصفقة، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنها صفقة مدتها خمس سنوات بقيمة 35 مليون يورو.

تخرج جيساند من فريق الشباب بنادي نيس وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2020. ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي لوزان سبورت السويسري ونادي نانت الفرنسي قبل أن يقدم أفضل موسم له حتى الآن في 2024-25، حيث سجل 12 هدفًا في الدوري الفرنسي حيث احتل نيس المركز الرابع.

كما سجل هدفه الأول مع ساحل العاج في مارس الماضي في مباراة الفوز 1-0 على بوروندي في تصفيات كأس العالم.

وقال جيساند في فيديو نشره النادي الإنجليزي على مواقع التواصل الاجتماعي: "عندما سمعتُ أن فيلا يريدني، لم أتردد. أنا مستعد لبذل قصارى جهدي".