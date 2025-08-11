طريقة عمل سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

تقدم الشيف فيفي عثمان، طريقة عمل سناكس دايت صحية وخفيفة تساعدك في كسر الجوع بين الوجبات بدون ما تفسد نظامك الغذائي، سهلة التحضير، مغذية، ومناسبة للدايت سواء كنت تتبع نظام منخفض السعرات أو قليل الكربوهيدرات.

سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف



مثالية لـ:

كيتو مع تعديلات بسيطة دايت السعرات

دايت عالي البروتين

وجبة خفيفة قبل التمرين

المكونات لعمل سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

1 كوب شوفان مطحون أو شوفان كامل سريع التحضير

2 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني طبيعية بدون سكر أو زيوت مهدرجة

1 ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي يمكن الاستغناء عنه للكيتو

1 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو خام

رشة قرفة اختياري

2–3 ملاعق كبيرة حليب نباتي أو ماء حسب القوام

رشة ملح

في وعاء، اخلط الشوفان مع بودرة الكاكاو ورشة القرفة والملح.

أضف زبدة الفول السوداني والعسل وابدأ بالخلط.

أضف الحليب أو الماء بالتدريج حتى تحصل على عجينة قابلة للتشكيل.

شكّل الخليط إلى كرات صغيرة أو أصابع.

ضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لتتماسك.

خزّنها في علبة محكمة بالثلاجة، وتبقى صالحة حتى 5 أيام.

بدائل وتعديلات

للكيتو: استخدم دقيق لوز بدل الشوفان، ومحلي ستيفيا أو إريثريتول بدل العسل.

لبروتين أعلى: أضف ملعقة بروتين بودر غير محلى نكهة شوكولاتة أو فانيليا.

لنكهة إضافية: يمكنك إضافة جوز مجروش أو رقائق شوكولاتة داكنة 85%.

