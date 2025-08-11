طريقة عمل سندوتش برجر لحم أحلى من المحلات

سندوتش برجر لحم من الأكلات التي يرغب الكثير من الأشخاص في تناولها مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات والمطاعم.

لذا قدمت الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سندوتش برجر لحم، فيما يلي...

مقادير سندوتش برجر لحم



● نصف كيلو لحمة مفرومة

● 1 ملعقة كبيرة بصل بودرة

● 1 ملعقة كبيرة بودرة ديمي جلاس

للتسوية:

● زيت

● زبدة

● فحمة

طريقة تحضير سندوتش برجر لحم



توضع في الكبة لحمة مفرومة , بصل باودر , بودرة ديمجلاس للحصول على البرجر المطلوب.

تشكل اللحمة المفرومة على شكل برجر

يوضع البرجر فى الفريزر حتى يتماسك قليلاً

فى طاسة على النار يوضع زيت , زبدة ثم يوضع البرجر و يقلب على الوجهين

ثم يوضع شرائح جبنة على الوجه حتى تمام الطهى.

ويوضع في الكايرز ويقدم السندوتش

